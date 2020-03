Incendie à Val-d'Or : il est sauvé par un déneigeur

Vers 4 heures, dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont été appelés pour un incendie dans une maison à deux étages, située sur la 2e avenue au centre-ville.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

L'incendie se trouvait au rez-de-chaussée selon le directeur du service d’incendie de Val-d’Or, Jean-Pierre Tenhave.