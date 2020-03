La population de l'île du Cap-Breton augmente après plus de 20 ans de déclin

La population de l'île du Cap-Breton a augmenté en 2019 après plus de deux décennies de déclin, en grande partie grâce à la population d'étudiants étrangers de l'Université du Cap-Breton.

Thomas Storring, directeur de l'économie et des statistiques du ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que les plus récents chiffres de Statistique Canada montrent que les étudiants universitaires ont eu un impact important, principalement dans la municipalité régionale du Cap-Breton (MRCB).

« Il y a eu une augmentation nette de 2249 résidents non permanents dans la MRCBmunicipalité régionale du Cap-Breton et, juste pour mettre cela en contexte, l'augmentation à Halifax a été de 1481 », a déclaré M. Storring.

Les résidents non permanents comprennent entre autres les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers.

La population totale de l'île a augmenté de 1491 personnes en 2019, pour atteindre 134 850, principalement en raison de la croissance de la MRCBmunicipalité régionale du Cap-Breton , a déclaré M. Storring.

La population de l'île du Cap-Breton a augmenté l'an dernier, inversant ainsi un déclin qui remontait à plus de deux décennies, selon les derniers chiffres de Statistique Canada. Photo : Ministère des finances de la Nouvelle-Écosse

Dans les trois autres comtés, il y a des déclins de population en cours depuis de nombreuses années… mais le rythme du déclin de la population a vraiment ralenti dans les comtés de Richmond et Victoria particulièrement , a-t-il dit.

Il n'augmente pas, mais il ne diminue pas aussi rapidement non plus, et un schéma similaire est observé à Inverness, bien qu'il y ait un léger déclin de la population là-bas aussi.

Au même moment, le taux de chômage est passé de 15,1 % à 13,3 %, son niveau le plus bas depuis 2008.

En 2019, l'amélioration du taux de chômage s'est produite parce que l'emploi au Cap-Breton a augmenté plus rapidement que sa population active , croit M. Storring.

L'année dernière, c'était la première fois depuis 2008 que le nombre d'emplois et la main-d'œuvre disponible augmentaient la même année, a-t-il expliqué.

L'année dernière, le taux de chômage du Cap-Breton a atteint son niveau le plus bas depuis 2008, grâce à une croissance démographique principalement due aux étudiants étrangers, selon le statisticien provincial Thomas Storring. Photo : Ministère des finances de la Nouvelle-Écosse

L'emploi a augmenté de 5,6 % et la population active a augmenté de 3,4 % en 2019.

Selon M. Storring, ces chiffres sont également dus à l'impact économique de milliers d'étudiants étrangers.

Le simple fait qu'ils soient dans la communauté et qu'ils aient besoin de services et de logements, leur permet d'avoir un impact sur l'emploi , ajoute-t-il.

Une pression sur les services

La croissance rapide de la population n'est pas allée sans difficulté. Cape Breton Transit a dû ajouter des autobus, des chauffeurs et des itinéraires pour accueillir de nouveaux passagers.

Aussi, selon le Cap-Breton Partnership, le nombre d'immigrants qui souhaitent s'établir de manière permanente sur l'île a aussi augmenté l'année dernière.

Selon l'organisation, 385 nouveaux résidents permanents se sont installés au Cap-Breton, dont 315 dans la MRCBmunicipalité régionale du Cap-Breton .

C'est presque le double du nombre d'immigrants qui ont déménagé sur l'île en 2017.

La question qui se pose maintenant est à savoir si l'année 2019 a été une exception, ou si elle est le début d'une tendance qui va s'établir à plus long terme.

Selon Becky Chisholm, porte-parole de l'Université de Cap-Breton, une étude récente a montré que les étudiants étrangers ajoutent chacun environ 36 000 dollars à l'économie par année. Photo : CBC / Norma Jean MacPhee

Becky Chisholm, directrice des communications de l'Université du Cap-Breton, a déclaré que le nombre total d'inscriptions est d'environ 5500 et qu'il devrait rester stable pour le moment.

En ce moment, nous nous concentrons sur les investissements pour rester compétitifs, tant au niveau international que national. C’est notre priorité. Nous souhaitons ensuite maintenir un objectif entre 5000 et 5500 inscriptions , a-t-elle déclaré.

Je pense que l’Université du Cap-Breton a toujours eu un rôle à jouer au sein de la communauté, mentionne Mme Chisholm.

Nous sommes profondément liés à l'île du Cap-Breton, donc l'effet d'entraînement est définitivement positif.

D'après les informations de Tom Ayers, CBC.