Violence faite aux femmes en Gaspésie : les besoins augmentent, mais pas les budgets

En Gaspésie, le financement destiné aux maisons d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence fait toujours défaut, même si les besoins augmentent.

En décembre, le premier ministre François Legault a confié à sa ministre chargée de la Condition féminine, Isabelle Charest, la coordination d’un plan d'action contre la violence conjugale. Les maisons d’hébergement vivent d’espoir, mais en attendant, la situation est difficile.

Nancy Gough est directrice de la maison d’hébergement L’Émergence de Maria, l’une des rares à desservir deux MRC, soit Avignon et Bonaventure, un vaste territoire qui s'étend de Shigawake jusqu’aux Plateaux.

Le financement qu’on reçoit est insuffisant pour répondre à nos besoins , déplore Nancy Gough. Notre ressource est financée pour neuf places, mais on peut accueillir quinze personnes.

La directrice aimerait pouvoir rejoindre plus facilement les femmes issues de communautés plus vulnérables, comme les autochtones et les anglophones.

Elle constate également que la moyenne d’âge des femmes qui ont recours aux services de L’Émergence a baissé ces dernières années. Mais ce n’est pas nécessairement parce que les jeunes sont plus souvent victimes de violence , précise-t-elle. C’est parce qu’elles connaissent mieux nos services et qu’elles hésitent moins à nous consulter.

Le centre observe aussi une augmentation substantielle des demandes de services externes. Il a dispensé 9000 services de toutes sortes (hébergement, accompagnement, information, etc.) au cours de la dernière année, selon Mme Gough.

Cette dernière est directrice de L’Émergence depuis sa fondation, il y a 30 ans. Elle est aussi co-porte-parole de l’Alliance gaspésienne des maisons d’hébergement. Elle mentionne que la situation est assez semblable dans la majorité des autres organismes d’aide en Gaspésie.

Selon l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, tous les deux jours et demi, une femme ou une fillette est tuée au Canada.

Le Centre Louise-Amélie héberge gratuitement les femmes violentées et leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Année record en Haute-Gaspésie

De son côté, la directrice de la Maison Louise-Amélie de Sainte-Anne-des-Monts, Monic Caron, déclare une année record pour 2018-2019.

Nous avons enregistré un taux d’occupation de 161,5 % , précise-t-elle. Nous avons 12 places financées, mais en réalité, nous hébergeons en moyenne 19 personnes simultanément.

Heureusement, nous avons une grande maison. On frappe à plusieurs portes pour avoir du financement privé et on est très économes. Monic Caron, directrice de la Maison Louise-Amélie de Sainte-Anne-des-Monts

Monic Caron mentionne par ailleurs que la Maison Louise-Amélie refuse rarement des femmes.

La Maison accueille de plus en plus de femmes immigrantes, ce qui demande des services particuliers. Puisque madame Caron a revendiqué, sans succès, du financement pour ces nouveaux besoins, elle a recours à une fondation privée d’accompagnement et de défense des droits.

L’organisme travaille à rassembler le financement nécessaire à un projet d’hébergement de deuxième étape.

