Il est trop tôt pour prévoir les inondations printanières, disent des spécialistes

Cela dépend surtout de la quantité de neige qu’il va tomber entre maintenant et début mai , annonce la spécialiste des prévisions fluviales Colleen Walford, du gouvernement de l'Alberta.

C’est à ce moment-là que nous saurons si la saison des fontes s’amorce avec un épais manteau neigeux ou pas [...] S’il n’y a pas de neige dans les deux prochains mois, nous pourrions être en dessous de la normale.

Plusieurs éléments à prendre en compte

Colleen Walford ajoute que l’épaisseur du manteau neigeux n’est pas le seul élément à prendre en compte pour évaluer le risque d’inondation. C’est une combinaison de facteurs , résume-t-elle, à commencer par la quantité de pluie, qui joue un rôle déterminant.

[ Le risque d'inondations] va vraiment dépendre de la quantité de pluie que nous aurons en mai et en juin. Or, on ne peut pas le savoir plus d'une semaine à l’avance. Les météorologistes vous le diront, les précipitations sont une des choses les plus difficiles à prévoir à long terme.

L'hydrologiste John Pommeroy, de l'Université de la Saskatchewan, est d’accord pour dire qu’il est encore trop tôt pour évaluer le risque d'inondations.

Selon lui, il y a deux autres éléments à surveiller. Ce sont la vitesse à laquelle la neige fond et la quantité d’eau présente dans le sol.

Il note qu’à certains endroits dans la province, les sols sont déjà saturés d’eau.

À ces endroits, si la neige fond très rapidement, des terrains pourraient être inondés, des personnes pourraient voir leur sous-sol être inondé, [tout comme] certaines infrastructures.

Avec les informations de Nassima Way