30 000 poussins tués dans l'incendie d'un poulailler à Saint-Isidore

Lors de l’arrivée des pompiers en matinée lundi, au moins 50 % du bâtiment était la proie des flammes. Ce sont 30 000 poulets qui se trouvaient à l’intérieur.

La ferme possède trois autres poulaillers pour un total de 120 000 poulets.

Un pompier sur les lieux de l'incendie Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Selon Steve Rousseau, directeur du service de protection des incendies de Saint-Isidore, quatre autres services sont venus en aide aux pompiers, en provenance des municipalités voisines.

Il a fallu rapidement fermer l’entrée de gaz naturel, dit-il, et ensuite, nous avons travaillé en prévention pour éviter que le feu se propage sur les autres bâtiments.

500 000 $ de dommages

Le copropriétaire de la ferme, Maxime Pellerin-Roy, explique que c'est l'alarme de la ferme qui a réveillé le couple de propriétaires vers 6 h 30.

On a ouvert les rideaux et on a vu la colonne de fumée, précise-t-il, on ne voulait pas y croire, on se demande si on avait les yeux embrouillés.

Maxime Pellerin-Roy est propriétaire avec Josianne Beaupré. Photo : Radio-Canada

La ferme compte reconstruire le poulailler. M. Pellerin-Roy estime que les dommages s'élèvent à 500 000 $.

Dès lundi matin, sa conjointe Josianne Beaupré et lui vont rencontrer les assureurs pour pouvoir rapidement aller de l'avant avec la reconstruction.

Avec les informations de Sébastien Tanguay