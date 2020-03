Une étudiante à l’UBC découvre 17 planètes, dont une potentiellement habitable

Ses découvertes sont pour le moment considérées des planètes candidates et devront faire l’objet de recherches et de vérifications supplémentaires avant qu’elles ne soient confirmées.

En attendant, Michelle Kunimoto ne cache pas son enthousiasme. C’est une grande découverte qui me rend vraiment excitée.

Méthode de transition

Candidate au doctorat au Département de physique et d'astronomie, Mme Kunimoto examine les données publiques recueillies par la mission Kepler de la NASA,National Aeronautics and Space Administration qui a sondé la Voie lactée entre 2009 et 2013.

Les planètes sont situées à des milliers d'années-lumière et ne sont pas visibles de la Terre, même avec les télescopes les plus puissants. Elles ont donc été découvertes par méthode de transition.

Chaque fois qu'une planète passe devant une étoile, elle bloque une partie de la lumière de cette étoile, explique Michelle Kunimoto. Je cherche donc des signes de ces diminutions temporaires de luminosité.

La taille des 17 nouvelles planètes «candidates», par rapport à Mars, la Terre et Neptune. La planète verte est KIC-7340288 b, une planète potentiellement habitable. Photo : Michelle Kunimoto

La planète KIC-7340288 b est particulièrement intéressante, selon elle. Elle a environ une fois et demie la taille de la Terre, elle est assez petite pour être rocheuse, et elle se trouve à une distance suffisante de son étoile pour avoir une pression atmosphérique permettant d'avoir de l'eau.

C’est l’un des facteurs les plus importants pour la recherche de vie , dit Mme Kunimoto, ajoutant que si la découverte se confirme, il s’agira de l’une des planètes les plus rares trouvées jusqu’à maintenant.

La découverte a été publiée dans The Astronomical Journal et est corédigée par sa directrice de thèse, Jaymie Matthews, et un ancien diplômé de l'UBC, Henry Ng.

Avec les informations de Clare Hennig