Un premier roman pour Pénélope Mallard aux saveurs magiques et environnementales

Pénélope Mallard, qui a terminé une maîtrise en création littéraire, est traductrice, rédactrice, réviseure ainsi qu’enseignante du français langue seconde à l’occasion. Citoyenne à Saint-Éloi dans la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques, elle donne également des ateliers d’écriture et écrit régulièrement dans le journal Le Mouton Noir.

Son premier roman, publié chez Lévesque éditeur, est une série de nouvelles divisées par chapitre. Il sera en vente sur les tablettes des librairies mardi prochain. Pénélope Mallard confie qu’il lui est difficile de dire d’où lui est venue l’inspiration pour son premier roman.

Les idées me visitent. [...] Juliette est née à Sutton dans un groupe d’écriture qui était animé par Marie Clark avant que [Juliette] grandisse à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)Université du Québec à Rimouski pendant ma maîtrise , raconte Pénélope Mallard. Et dans le studio où l'on écrivait, il y avait une tablette avec une bouilloire et la bouilloire me parlait et me disait “Pénélope, Pénélope, met-moi dans ton histoire”.

Juliette est apparue avec la bouilloire, et dans la bouilloire est apparue la grand-mère. Juliette ne se sépare jamais de sa bouilloire rose dans laquelle il y a le fantôme de sa grand-mère. Pénélope Mallard, autrice rimouskoise

Pénélope Mallard était en entrevue à l'émission Info-réveil. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Réalisme magique

Pénélope Mallard explique que l’histoire de son roman se déploie dans le domaine du réalisme magique, un univers où les lectrices et les lecteurs peuvent s’y retrouver, mais qui comporte des éléments tout à fait insolites.

C’est l’intérêt du réalisme magique. Ça ouvre les frontières du réel. Pénélope Mallard, autrice rimouskoise

«Juliette ou Les morts ne portent pas de bigoudis » sera en vente mardi. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Enjeux environnementaux

Le personnage de Juliette quitte la France pour s’établir à Rimouski dans le but de rejoindre sa tante, résume Pénélope Mallard. Sa tante, qui est herboriste, devient le mentor de Juliette en l’initiant à l’écoute des plantes ainsi qu’à marcher pieds nus dans la terre. Juliette aspire à devenir une sorcière de plantes comme sa tante, ajoute l’autrice.

Juliette, c’est une enfant qui est sensible, qui est plus à l’aise avec les plantes qu’avec sa famille. Pénélope Mallard, autrice rimouskoise

Le roman traite de différents thèmes environnementaux tels que l’importance des plantes, la préservation des abeilles et la protection de la terre. Tout cela de façon très ludique et très fantaisiste , précise Pénélope Mallard.

Juliette représente la force du féminin ancrée dans la terre. Pénélope Mallard, autrice rimouskoise

Le premier lancement de « Juliette ou Les morts ne portent pas de bigoudis » se fera d'abord à la librairie boutique Vénus à Rimouski le 11 mars prochain. Il se poursuivra le 3 avril à la brasserie Le Caveau des Trois-Pistoles et se conclura le 23 avril à la librairie L’Hibou-Coup à Mont-Joli, dans le cadre du festival littéraire de La crue des mots.

Avec les informations d'Éric Barrette