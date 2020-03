La librairie Coopsco du pavillon Lucien-Brault de l'UQO ferme ses portes

Par voie de communiqué, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQO (SCCC-UQO) déplore un autre service en moins pour nos membres qui y travaillent! C’est avec consternation que la communauté universitaire a appris la nouvelle .

Une librairie est un service essentiel dans une université, autant dans les activités pédagogiques que dans celles de recherche et de création , peut-on lire dans le communiqué du SCCC-UQOSyndicat des chargées et chargés de cours de l'UQO qui voudrait que la communauté universitaire revoie la question de la sous-traitance de ses établissements.

C’est une deuxième réduction de service en autant de mois pour l’UQO. Au début du mois de février, le même syndicat dénonçait une réduction des services dans les cafétérias de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais et du campus de Saint-Jérôme.

Le porte-parole de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , Gilles Mailloux, affirme par courriel que ce n’est pas l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais qui ferme la librairie, mais bien la coopérative Coopsco qui éprouve des difficultés et doit restructurer ses opérations .

M. Mailloux ajoute que la Coopsco de l’Outaouais maintient ses services à la librairie du pavillon Alexandre-Taché, situé à 1,4 kilomètre du campus Lucien-Brault.

Le campus Alexandre-Taché de l'Université du Québec en Outaouais. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Selon les informations partagées par l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , la restructuration survient alors que la Coopsco de l’Outaouais doit procéder à une importante restructuration de ses activités commerciales, notamment en raison des changements d’habitudes de consommation .

Le vice-président aux communications du SCCC-UQOSyndicat des chargées et chargés de cours de l'UQO et chargé de cours en science politique Nicolas Harvey estime que les services de librairie sont essentiels au bon fonctionnement du campus et à la réussite des élèves.

L’ UQOUniversité du Québec en Outaouais a annoncé qu’ils allaient quand même ouvrir un comptoir au début du trimestre pour distribuer des manuels de cours, cependant, pour les activités de recherche ou pour faire des lectures complémentaires, ça ne sera plus possible au campus Lucien-Brault. Nicolas Harvey, vice-président aux communications du SCCC-UQO Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQO