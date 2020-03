Méthamphétamine : le manque de ressources pour s’attaquer au problème de nouveau décrié

Cindy Laliberté, qui a travaillé dans de nombreuses communautés du nord de la province, déplore que la situation soit devenue insoutenable pour les travailleurs du milieu de la santé et souligne qu’il lui arrive de conduire elle-même des personnes en crise dans un établissement de santé.

C’est comme si on ne pouvait pas rattraper le problème [de la méthamphétamine]. Les services actuels comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les professionnels de la santé font de leur mieux, mais ce n’est pas suffisant , affirme-t-elle.

Cindy Laliberté estime que les professionnels de la santé ne sont pas outillés convenablement pour accompagner les patients qui consomment de la méthamphétamine en cristaux.

Selon elle, certaines personnes qui se présentent dans les hôpitaux sont renvoyées à la maison, alors que d’autres ne sont simplement pas admises en raison d’un manque de lits dans les établissements.

Ainsi, Cindy Laliberté croit que la province a besoin d’installations spécifiques d’urgence, de désintoxication et de traitement dédiées spécifiquement pour les patients sous l’effet de la méthamphétamine.

La Gendarmerie royale du Canada saisie régulièrement de la méthamphétamine en cristaux en Saskatchewan. Photo : Gendarmerie royale du Canada

À la recherche de solutions

Le ministère de la Santé dit travailler en collaboration avec l’Autorité de la santé de la Saskatchewan afin qu’une cinquantaine de nouveaux lits pour traiter les patients aux prises avec des dépendances soient ajoutés dans les établissements de santé de la province.

De plus, le ministère rappelle qu’une clinique d’accès rapide pour traiter les cas relatifs à la toxicomanie a ouvert ses portes à Prince Albert en novembre 2019 et que deux autres centres semblables ouvriront plus tard à Regina et à Saskatoon.

L’utilisation croissante de la méthamphétamine en cristaux présente des défis par rapport aux façons de répondre aux besoins des personnes [sous l’effet de cette substance] , indique dans un courriel un porte-parole du ministère de la Santé de la Saskatchewan.

Ce dernier précise qu’une partie de l’argent transféré à la province en provenance d’Ottawa est consacrée à des ressources et des formations spécifiques à la méthamphétamine pour aider les professionnels de la santé à traiter les patients qui consomment cette substance .

En septembre dernier, le gouvernement provincial a lancé un appel de candidatures qui visait à améliorer les services de traitement en milieu rural et à distance des personnes qui souffrent d’une dépendance aux opioïdes ou à la méthamphétamine en cristaux .

La démarche, qui s’est terminée en octobre, n’a pas encore fait l’objet d’un suivi, mais le gouvernement assure qu’il est déterminé à s’attaquer aux problèmes de santé et de dépendances .

Avec les informations de Kendall Latimer