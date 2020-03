Coronavirus : l'OMS sur le point d'entreprendre sa mission en Iran

Une équipe d'experts de l'OMS doit arriver lundi en Iran, principal foyer de propagation de coronavirus dans le Moyen-Orient, où le nombre de morts et de personnes infectées augmente sans cesse depuis une douzaine de jours.

Le groupe de quatre spécialistes de l'agence onusienne passera une semaine dans la République islamique afin d'étudier les mesures mises en place et offrir des conseils aux autorités, a indiqué le porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic.

Selon le dernier bilan annoncé lundi par le vice-ministre de la Santé iranien Aliréza Raïssi, l'Iran recense maintenant 1501 personnes contaminées au COVID-19, dont 66 qui y ont succombé. C'est 523 infections et 12 décès de plus que la veille.

Les provinces les plus touchées sont celles de Téhéran, Qom et Gilan , a-t-il précisé, ajoutant que 291 personnes avaient guéri, soit 116 de plus que la veille.

Le coronavirus a maintenant fait plus de 3000 morts dans le monde. Le cap a été franchi lorsque la Chine a annoncé lundi matin 42 nouveaux décès, pour un total de 2921 morts dans ce seul pays.

Le nombre de nouveaux cas en Chine continue cependant de décliner. Pékin en a rapporté 202 lundi, soit beaucoup moins que l'Iran, mais aussi que la Corée du Sud (+476 cas, dont 4 décès) ou l'Italie (566 cas, dont 5 décès, entre samedi et dimanche).

Le niveau de risque dans l'UE passe de modéré à élevé

Le niveau de risque lié au nouveau coronavirus au sein de l'Union européenne (UE) est passé de modéré à élevé , a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La décision, prise par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) signifie que le virus continue de se propager, a expliqué Mme von der Leyen lors d'un point de presse.

Selon la commissaire à la Santé Stella Kyriakides, le dernier bilan pour l'UE fait état de 2100 cas confirmés dans 18 pays membres, et 38 décès.

Les États membres font face à différents défis en lien avec l'épidémie de COVID-19. L'Italie fait face à une situation qui n'est pas la même que les autres, a souligné Mme Kyriakides.

Plus de détails à venir.