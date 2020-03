Sécurité et bien-être : Timmins veut en apprendre davantage sur sa population

Offerte en anglais et en français sur Internet, la consultation vise à mettre en place un plan communautaire de sécurité et de bien-être.

La démarche a débuté à l’automne 2019.

Ce plan a pour but d’atteindre l’état idéal d’une collectivité durable où toutes les personnes sont en sécurité, éprouvent un sentiment d’appartenance, ont accès aux services et où les familles sont en mesure de satisfaire à leurs besoins en matière d’éducation, de santé, d’alimentation, de logement, de revenu et d’expression sociale et culturelle , explique la Municipalité.

Un comité déjà formé compilera les données du sondage afin d’élaborer un plan d'action.

Le maire George Pirie a été le premier à remplir le sondage lors du lancement vendredi. Photo : Ville de Timmins

Le sondage est simple et ne prend que quelques minutes , a dit le maire George Pirie.

La consultation en ligne a été confiée à la firme Trimeda Consulting.

Des consultations publiques auront aussi lieu dans quelques semaines : 16 avril : centre d’amitié autochtone de Timmins

28 avril : centre culturel la Ronde

29 avril : salle de bal McIntyre

6 mai : centre communautaire Maurice Londry

14 mai : école élémentaire publique anglaise R. Ross Beattie

Dans le cadre d’une réforme des services policiers en Ontario, la province demande que les communautés adoptent un plan de sécurité et de bien-être d’ici le 1er janvier 2021.

La Ville de Timmins invite ses citoyens à en apprendre davantage sur son site web (en français)  (Nouvelle fenêtre) .