Un rassemblement contre la brutalité policière à Halifax

Des participants ont lu des poèmes, fait des prières, chanté ou parlé de leurs propres expériences. Certains ont écrit des messages à la craie sur l’édifice, rue Gottingen.

Les organisateurs du rassemblement, le groupe Taking Back the Streets with Joy, voulaient se faire entendre d’une façon positive et dans le cadre d’une activité au caractère familial.

Les manifestations ont souvent une allure négative malgré les intentions des organisateurs ou la cause qu’ils défendent, explique une organisatrice du rassemblement, Kate MacDonald. Le rassemblement, dit-elle, a pour but de célébrer la communauté noire de la Nouvelle-Écosse.

Le service policier d’Halifax a officiellement arrêté de faire des contrôles de routine dans la rue, mais la brutalité policière n’a pas cessé pour autant, selon Kate MacDonald.

Le rassemblement devait aussi montrer un appui envers des personnes ciblées récemment. Mme MacDonald dit croire que les policiers ne savent parfois pas comment réagir.

Des membres de la communauté noire ont récemment été blessés lors d’intervention policière, dont Santina Rao, arrêtée dans un magasin en janvier, et un jeune de 15 ans arrêté il y a environ une semaine. L’Équipe d’intervention de la Nouvelle-Écosse en cas d’incident grave enquête sur ces deux arrestations.

Des dizaines de personnes ont participé au rassemblement. Photo : CBC/Brooklyn Currie

Un participant au rassemblement, Trayvone Clayton, a raconté une expérience similaire qu’il dit avoir connue il y a environ 7 ans. Il est triste de constater que des cas se produisent encore, dit-il. Des cas se produisent tous les jours et les gens ne s’en rendent pas compte ou ne s’en soucient pas, selon lui.

La communauté noire veut tout simplement être traitée équitablement, soulignent Trayvone Clayton et Derico Symonds, un autre participant.

La communauté veut aussi que le service policier rende compte de ses actions, ajoute Kate MacDonald. La militante a déjà rencontré plusieurs fois le chef du service policier, Dan Kinsella.

Kate MacDonald recommande que les policiers soient mieux formés pour agir dans la communauté en évitant les problèmes dénoncés par les participants au rassemblement.

Les organisateurs du rassemblement disent qu'ils voulaient se faire entendre d'une façon positive. Photo : CBC/Brooklyn Currie

Les enquêtes internes sur ce genre de cas n’entraînent souvent aucune conséquence pour les agents, dit-elle. Les gens n’ont pas l'impression que la justice a été rendue ni que les lois ont été respectées, selon elle.

La militante El Jones aimerait que les jeunes noirs se sentent plus libres dans la ville, libres de parler aux policiers, de poser des questions et d'aller où ils veulent.

Le service policier d’Halifax a indiqué par courriel qu’il observait le rassemblement pacifique pour veiller sur la sécurité des participants. Il dit écouter la communauté et rendre compte de ses gestes pour améliorer la confiance du public.