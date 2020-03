Un tremblement de terre ressenti dans la région d’Halifax

Séismes Canada a confirmé qu’une secousse de magnitude 2,6 sur l’échelle de Richter avait été ressentie à 20 h 38 et 44 secondes.

La Police régionale d’Halifax a reçu de nombreux appels au service 911 dès 20 h 40. Des citoyens ont dit avoir senti les bâtiments vibrer et rapportaient un bruit très fort entendu pendant plusieurs secondes . Environ une demi-heure plus tard, les sismologues du gouvernement fédéral confirmaient le tremblement de terre.

Le bruit semble avoir surtout été entendu près du lac Micmac, ainsi que dans les secteurs de la route Waverly, de la route Caledonia et de la promenade Montebello, à Dartmouth.

Le séisme n’a causé aucun dommage matériel et on ne rapporte aucun blessé, indiquent la police et le service d’incendie d’Halifax.