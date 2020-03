Des pères qui souhaitent s'engager davantage auprès de leurs enfants

Sur le lac Témiscouata, dimanche, des pères et leurs enfants se sont rassemblés pour une partie de pêche instiguée par le Projet Pères du Kamouraska et l'organisme Papa des Basques. Existant depuis maintenant cinq ans, les deux organismes qui visent à promouvoir la paternité remarquent que les temps changent et que les papas prennent de plus en plus leur rôle familial à coeur.

Ils étaient une dizaine à profiter du cadre enchanteur du lac Témiscouata pour taquiner le poisson.

L'initiative, à l'instar d'autres activités organisées dans l'année, vise à rapprocher les pères et leurs enfants. C'est sûr que le côté plein air, la pêche, la forêt, la nature, ça plaît à beaucoup de pères , convient François Girardin, responsable du Projet Pères à la Maison de la famille du Kamouraska.

Une dizaine de familles ont participé à l'activité dimanche. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Il y a 30 ans, c'était une activité que je faisais avec mon père personnellement. Et je ne suis pas le seul qui a vécu ça , se rappelle Denis Lachance, intervenant à la Maison de la famille des Basques.

Benjamin Boivin, père de famille du Kamouraska, doit souvent se rendre aux États-Unis, la semaine, comme il exerce le métier de camionneur. Des activités comme cette partie de pêche lui permettent de passer du bon temps avec ses enfants, et de solidifier ses liens avec eux.

Benjamin Boivin est camionneur et ne voit pas beaucoup ses enfants durant la semaine. Photo : Radio-Canada

Ça nous permet aussi de rencontrer de nouveaux pères, de faire des connaissances avec des gens aux alentours , ajoute-t-il.

Si les pères avaient auparavant un rôle de pourvoyeur pour les familles, les deux intervenants remarquent que ce rôle évolue rapidement, et pour le mieux, disent-ils.

François Girardin constate que les pères qu’il rencontre souhaitent être présents auprès de leurs enfants. Et c'est entre eux qu'ils vont s'influencer. Il y en a qui vont dire "Moi, je me trouve trop sévère", par exemple. Et là, ils vont dire "Les gars, avez-vous des trucs?" , illustre M. Girardin.

Existant depuis maintenant cinq ans, les organismes Papa des Basques et Projet Pères du Kamouraska visent à promouvoir la paternité. Photo : Radio-Canada

Denis Lachance, de son côté, estime qu’il reste du travail à faire pour encourager les pères à s’engager dans la vie familiale. Mais il constate des améliorations flagrantes, au fil des ans.

On observe [un engagement] de plus en plus tôt parce qu'on s'adresse aux pères dès la naissance et même dès la grossesse de leur conjointe. J'observe des pères engagés et impliqués dans leur paternité. Denis Lachance, intervenant à la Maison de la famille des Basques

Les deux organismes offrent maintenant des services à plus de 250 pères chacun.

D’après le reportage de Jérôme Lévesque-Boucher