Cri du cœur de familles de résidents en CHSLD

Trois familles qui ont un proche en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Trois-Rivières lancent un cri du cœur pour décrier le manque d'aide aux préposés aux bénéficiaires. Les proches de ces patients sont eux aussi sont à bout de force.

Je ne sais pas comment je fais pour continuer, parce que je suis épuisée , s’exclame Francine Rochette, dont la mère est hébergée au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Louis-Denoncourt.

Elle affirme être devenue non seulement une proche aidante, mais une aide de service non rémunérée.

Madeleine Dubé, Diane Mercure et Francine Rochette peinent à continuer à aider leur proche. La pénurie de préposés aux bénéficiaires les oblige à faire constamment une vigie.

Brossage de dents, douches, changement de vêtements ou de couches sont des exemples de soins qui ne sont parfois pas dispensés.

J'ai déjà été souper avec lui et il a été changé à 19 h. Si tu calcules, c'est 12 heures dans la même culotte. Ce n'est pas tous les jours, mais c'est déjà arrivé , indique Madeleine Dubé, dont le mari est résident au CHSLD Louis-Denoncourt.

Francine Rochette a pour sa part placé sa mère dans le même CHSLD, il y a six ans. Elle n'avait aucune inquiétude lorsqu'elle quittait à l'époque, mais la situation a changé depuis deux ans.

Le manque de surveillance de patients plus violents fait partie des préoccupations qui l'habitent depuis cette période.

Je crains pour la sécurité de ma mère, parce que j'en vois qui se font frapper. Ma mère l'a été et je l'ai été moi-même frappée , raconte-elle.

Selon ces femmes, les préposés aux bénéficiaires font un travail exceptionnel, mais manquent cruellement d’aide, au point où elles se sentent parfois obligées de donner un coup de main.

Si je n'intervenais pas, il y aurait des accidents graves, parce qu'après le souper, il n’y a personne qui surveille. Ça se promène. Ça se promène avec la couche à terre , raconte-t-elle

Alors que les préposés aux bénéficiaires sont de plus en plus nombreux à tomber malades, les proches des patients, eux aussi, sont à bout de force.

Des fois, je parle à mon père et je lui dis : "Si tu vois ce qui se passe, vient la chercher, ça n'a pas de bon sens, elle ne mérite pas ça" , indique avec un sanglot dans la voix Mme Rochette.

Diane Mercure abonde dans le même sens. On souhaite presque qu'ils partent. On le souhaite. On ne les a pas placés, parce qu'on ne les aime pas.

Année après année, les coûts d'hébergement augmentent. Avec la prochaine augmentation, la facture s'élèvera à 1940,70 $ par mois.

Ces trois femmes ont une solution pour la ministre de la Santé. L'argent qu'ils ont épargné en ne remplaçant pas, est-ce qu'ils pourraient nous le redonner [pour] qu'on ait de l'aide , questionne Mme Rochette qui est fille unique. Elle indique qu'elle embaucherait quelqu'un pour aller voir sa mère et ainsi lui donner un peu de répit.

Réaction du ministère

Le cabinet de la ministre de la Santé Danielle McCann a répondu par voie de courriel.

La situation des PAB [NDLR : préposés aux bénéficiaires] nous inquiète. Nous travaillons fort pour rétablir la situation. Un plan d’action pour le recrutement et la rétention pour les préposés aux bénéficiaires du réseau de la santé et des services sociaux est présentement déployé , indique le cabinet de la ministre.

L'opposition officielle, elle, estime qu'il faut des solutions dès maintenant.

Il est grand temps que le gouvernement agisse pour tenir compte de leur réalité et surtout s'assurer que les soins aux aînés soient donnés , martèle la porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, Monique Sauvé.

Madeleine Dubé, Diane Mercure et Francine Rochette estiment qu'il faut dès maintenant renverser la tendance.