Les ruines du monastère trappiste vandalisées à Saint-Norbert

Les ruines du monastère des pères trappistes de Saint-Norbert ont été la cible de plusieurs graffitis. C’est en marchant dans les alentours qu’une résidente du quartier a remarqué les nombreuses inscriptions sur les murs des ruines de l’édifice et en a publié les photos dans un groupe Facebook. On ne sait toutefois pas quand ces inscriptions ont été faites.

Des inscriptions obscènes, des pentacles et des dessins grotesques à la peinture rouge et bleue ornent les murs du bâtiment construit en 1892, abandonné en 1979, avec l'arrivée de la ville, et incendié en 1983.

Les desseins et inscriptions ont été réalisés à la peinture bleue et rouge. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Pour l'historien Philippe Mailhot, c’est ici l’oeuvre de jeunes qui n’avaient pas de choses intelligentes à faire .

Il estime toutefois que la meilleure manière de réagir à ces agissements est de leur donner le moins d’attention possible .

Il n’y a rien de politique là-dedans. C’est simplement des jeunes qui trouvent que c’est une façon de s’amuser et moins d’attention on leur donne, mieux c’est. Philippe Mailhot, historien

Philippe Mailhot suggère aussi l’installation de caméras sur les lieux pour surveiller les allées et venues sur le site et faire en sorte que les personnes tentées par ce genre d’actes sachent qu’elles peuvent être attrapées plus tard .

Louise May, une membre du conseil d’administration du centre d’arts de Saint-Norbert situé à quelques pas des ruines du monastère, est du même avis.

En plus de caméras, elle demande à la province de mettre plus de lumières, plus d’enseignes pour sensibiliser les visiteurs au respect de ce site qui représente une histoire magnifique et unique à Saint-Norbert .

J’espère que les gens puissent trouver d’autres manières de s’exprimer. Louise May, membre du conseil d’administration du centre d’arts de Saint-Norbert

Louise May souligne toutefois que ces actes restent très marginaux depuis le réaménagement des ruines par la province. Elle se souvient qu’avant cela, certaines personnes cassaient les murs pour avoir une brique en souvenir .

Depuis 2002, la province du Manitoba a officiellement transformé le site du monastère en parc provincial afin de s'assurer de protéger le parc de deux acres et ses ruines.

Sur Twitter, plusieurs personnes ont également réagi à ces actes de vandalisme.