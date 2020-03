L'actualité qui a marqué le week-end

Crise autochtone : un accord proposé

Les chefs héréditaires des Wet'suwet'en Rob Alfred, John Ridsdale et Antoinette Austin, qui s'opposent au pipeline Costal GasLink, en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Après 25 jours de crise, les chefs héréditaires wet’suwet’en sont parvenus à une proposition d’accord avec les ministres représentants des gouvernements fédéral et provincial de Colombie-Britannique.

Personne n’a donné plus de détails sur ledit accord proposé puisqu'il doit d'abord être présenté à la nation wet'suwet'en.

Depuis vendredi, la ministre fédérale des Relations entre la Couronne et les Autochtones, Carolyn Bennett, et Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique sont à Smithers, pour des négociations avec les chefs héréditaires.

En Chine, les centres commerciaux demeurent déserts. Photo : Getty Images / AFP/NICOLAS ASFOURI

Le coronavirus continue sa propagation

De nouveaux cas de contamination ont été recensés au Canada, notamment en Ontario, où les autorités en dénombrent désormais 15 et en Colombie-Britannique, où on en compte huit. Au total, 24 personnes sont contaminées par le virus dans tout le pays. Ailleurs dans le monde, la Chine reste le plus gros foyer de contamination et plusieurs nouveaux cas ont été rapportés en Europe.

La peur gagne de plus en plus du terrain, tandis que des fausses nouvelles continuent de circuler sur le COVID-19, notamment sur les réseaux sociaux.

Au Québec, les Gatinois Bernard et Diane Ménard ne sont officiellement plus porteurs du coronavirus, d’après leur fille Chantal. Ils pourront donc rentrer au pays. Le couple de septuagénaires était à bord du Diamond Princess qui a été mis en quarantaine au large du Japon et est rapidement devenu un important foyer d’infection.

Des milliers de migrants, dont des enfants, étaient bloqués près d'un poste-frontière entre la Grèce et la Turquie. Photo : Reuters / HUSEYIN ALDEMIR

Situation compliquée en Grèce et en Turquie

La Grèce s'est placée dimanche en état d'alerte maximum pour protéger ses frontières face à l'afflux de milliers de migrants aux portes du pays, ce qui provoque inquiétude et colère sur les îles et dans les localités frontalières. Samedi soir, les Nations unies avaient chiffré à 13 000 le nombre de migrants massés le long des 212 km de frontière entre les deux pays, qui borde le fleuve Évros.

Ces nouvelles arrivées s’expliquent notamment par la décision du président turc Recep Tayyip Erdogan d’ouvrir les portes de l'Europe aux migrants. Ankara est en quête d’appui occidental dans son offensive militaire en Syrie contre le régime de Damas.

Jeudi, Ankara avait essuyé de lourdes pertes en Syrie, avec 33 militaires tués dans des frappes aériennes attribuées au régime de Bachar al-Assad, soutenu par Moscou, dans la province d'Idleb. La Turquie avait ensuite riposté, tuant au moins 74 soldats syriens et 14 combattants de groupes alliés à Damas.

Le représentant spécial des États-Unis pour la réconciliation en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, et le cofondateur des Talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, se serrent la main après avoir signé un accord de paix lors d'une cérémonie dans la capitale qatarie, Doha, le 29 février 2020 Photo : Getty Images / Giuseppe Cacace

Un accord historique en Afghanistan

Le président afghan Ashraf Ghani a rejeté dimanche l'un des principaux éléments de l'accord signé samedi par les États-Unis et les talibans, montrant combien il sera difficile pour Kaboul et les insurgés de s'entendre en vue d'établir la paix.

Il s'est opposé à la libération de 5000 prisonniers en échange de celle de 1000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles.

Samedi, les États-Unis et les talibans ont signé un accord historique à Doha, qui ouvrait la voie à un retrait total des troupes américaines après 18 ans de guerre et à des négociations de paix inédites inter-afghanes.

L'ex-vice président Joe Biden espérait que la Caroline du Sud lui permettrait de changer la dynamique de la course. Photo : Associated Press / Gerry Broome

Une première victoire pour Biden

L’ancien vice-président Joe Biden a recueilli près de 50 % des voix lors des primaires démocrates, en Caroline du Sud, samedi. Il devance de loin Bernie Sanders qui a obtenu environ 20 % des voix. Cette victoire sans équivoque de Joe Biden était sa toute première en trois courses à l'investiture démocrate.

Par ailleurs, plusieurs médias américains ont annoncé dimanche soir que l’ancien maire Pete Buttigieg se retire de la course à l’investiture démocrate.

Les sommes dépensées en publicité dans le cadre des primaires américaines ont franchi la barre du milliard de dollars à l’approche du super mardi. La moitié est attribuée au milliardaire Michael Bloomberg.

Le super mardi est la journée du calendrier où il y a le plus grand nombre d’États et de territoires — environ une quinzaine — qui votent à la même date. Près de 35 % des délégués de la course seront ainsi attribués dans des États comme la Caroline du Nord, la Virginie, la Californie et le Texas.

Ivanie Blondin termine 2e des mondiaux toutes distances Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Succès en patinage de vitesse pour les Canadiens

Deux Québécois se sont illustrés cette fin de semaine en patinage de vitesse. Laurent Dubreuil a réussi un tour de force aux Championnats du monde de sprint sur longue piste en terminant au deuxième rang du classement général, samedi, à Hamar, en Norvège.

De plus, l’Ottavienne Ivanie Blondin a imité son compatriote en terminant deuxième des mondiaux toutes distances, dimanche, à Hamar, en Norvège.

Blondin, sacrée championne du monde du départ groupé il y a une dizaine de jours, est la première représentante de l’unifolié à monter sur le podium des mondiaux toutes distances depuis Christine Nesbitt en 2012.

Bonne semaine!