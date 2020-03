Une relâche bien remplie en Gaspésie

Matanie

La semaine de relâche s’annonce bien remplie à Matane. Les différents secteurs de la ville s’alterneront pour accueillir, chaque jour, des festivités familiales.

Le Mont-Castor bonifie sa programmation pour la semaine, notamment avec une initiation au ski et à la planche à neige avec équipement fourni lundi et vendredi pendant les heures de cours, une chasse au trésor mardi ainsi qu’une activité de zoothérapie mardi et jeudi.

La semaine de relâche matanaise inclut également des activités intérieures, notamment du mini-golf fluorescent lundi, mardi et mercredi au Riotel, une visite de la caserne de pompiers de Matane ainsi que des ateliers de sensibilisation à l’écoresponsabilité, qui auront lieu tous les jours à différents endroits de la municipalité.

Haute-Gaspésie

Le Centre de plein air de Cap-Chat profite de la relâche pour mettre en lumière ses nouvelles installations, dont ses sentiers de raquettes et ses deux nouvelles pistes de sous-bois. Le site est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et le centre propose des tarifs spéciaux pour la semaine.

Le centre propose également une activité de cinéma extérieur vendredi soir.

À quelques kilomètres de là, les familles annemontoises pourront profiter, en plus du traditionnel patinage libre, de séances d’initiation à la danse, de tricot intergénérationnel, de yoga familial et de jeux de société.

Le Centre de plein air de Cap-Chat Photo : courtoisie Centre de plein air Cap-Chat

Côte-de-Gaspé :

La MRC de la Côte-de-Gaspé prévoit une programmation toute en patin pour la semaine de relâche. Les différents centres sportifs et arénas offrent entre autres du patinage libre, du hockey, du patinage artistique libre et même des tests d’habiletés.

Rocher-Percé :

Les familles de la MRC du Rocher-Percé auront l’embarras du choix dans leur planification de la semaine de relâche. Des activités extérieures sont prévues dans la majorité des centre d’activités de plein air, dont le Chalet du pont rouge (Sainte-Thérèse-de-Gaspé), le Géoparc de Percé et le Centre de plein air La Souche (Port-Daniel-Gascons).

Grande-Rivière accueillera une activité de ringuette pour filles mercredi ainsi qu’un spectacle familial gratuit de Jules et La patinoire avec M’sieur Bujo, qui aura lieu vendredi.

Port-Daniel-Gascons tiendra également son carnaval annuel pendant la fin de semaine des 6, 7 et 8 mars au Centre de plein air La Souche.

Bonaventure :

La relâche dans la MRC de Bonaventure sera marquée par les célébrations du 20e anniversaire d’Espaces Gaspésie les Îles. L’organisme célébrera ses deux décennies d’existence dans le gymnase de la polyvalente de Paspébiac mardi, avec, notamment, des jeux gonflables, des maquillages et de l’animation.

Les résidents de New Carlisle pourront aussi participer à une activité de glissade sur tube au clair de lune à la station touristique Pin Rouge lundi.

Avignon :

La semaine de relâche sera l’occasion pour la MRC d’Avignon de tenir son camp de soccer intermunicipal. Les jeunes pourront participer aux entraînements qui auront lieu chaque soir dans une municipalité différente, puis au tournoi de soccer, qui aura lieu à New Richmond vendredi.

Le centre d’artistes Vaste et Vague propose également un atelier d’art contemporain dimanche.

La programmation de la relâche dans Avignon inclut également des activités de patinage libre et de hockey libre, un spectacle hommage à Pink Floyd jeudi et un rassemblement de fatbike dimanche.

Les affleurements, vue d'exposition à Vaste et Vague, 2019 Photo : Anne-Marie Proulx

Matapédia :

La semaine de relâche dans la vallée de la Matapédia sera principalement marquée par la Journée d’hiver d’Amqui, qui aura lieu samedi à Val-d’Irène. Les résidents d’Amqui pourront recevoir gratuitement un billet de remontée journalier ou un laissez-passer pour les glissades sur tube.

L’organisation offrira également des goûters et de l’animation intérieure et extérieure pour les participants.

Les programmations complètes sont disponibles sur les réseaux sociaux et les sites web des différentes MRC.