Vendre sa maison par soi-même, le choix de plusieurs propriétaires

De plus en plus de propriétaires tournent le dos aux outils traditionnels pour vendre leur maison.

Jean-Philippe Baril, un évaluateur agréé, constate que les plateformes web comme Marketplace et Kijiji, mais aussi la simple pancarte plantée devant la maison gagnent en popularité sur le marché immobilier à Trois-Rivières.

C’est ce qu’ont décidé de faire Ginette Lacroix et Lorne Croteau. Samedi, ils ont affiché leur propriété du secteur Cap-de-la-Madeleine sur les réseaux sociaux. Ils planteront une pancarte À vendre bientôt. Pour eux, il n’était pas question de faire affaire avec un site spécialisé ou avec un courtier immobilier.

C’est principalement pour des raisons économiques, explique Ginette Lacroix. On n'a pas à donner des milliers de dollars à un agent, malgré qu'ils font de l'excellent travail. C'est beaucoup de milliers de dollars et ça vaut la peine, parce que ça coûte cher déménager.

Toutefois, cette méthode de vente peut comporter quelques pièges pour les propriétaires inexpérimentés. Par exemple, certains ont de la difficulté à bien évaluer le prix de leur maison. Selon Jean-Philippe Baril, il arrive donc que des maisons se vendent à des prix plus bas que celui du marché.

On voit des transactions qui sont moindres qu’elles pourraient se vendre. On enquête pour savoir si c’est une vente rapide, mais des fois, il n’y a aucun prétexte. Ils auraient pu avoir plus. C’est dommage, mais c’est la réalité , explique-t-il.

Ginette Lacroix et Lorne Croteau n’en sont pas à leur première vente. Prévoyants, ils ont fait évaluer leur propriété par un agent d’immeuble. Signe de la puissance des réseaux sociaux, en moins de 24 heures, une centaine de personnes ont cliqué sur leur annonce. Ils espèrent maintenant une transaction rapide.

De son côté, Jean-Philippe Baril constate qu’après une période de stagnation du marché immobilier à Trois-Rivières, celui-ci reprend de la vigueur. Quelques maisons se sont même vendues en surenchère ces trois derniers mois ; du jamais vu.

D'après un reportage de Sarah Désilets-Rousseau