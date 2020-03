À Whitehorse, une boutique de tatouage se veut écologique

Une boutique de tatouage à Whitehorse, Molotov & Bricks, utilise des produits à base de végétaux et par conséquent biodégradables afin de réduire son empreinte écologique.

Elle évite également l’usage de matières plastiques à usage unique.

« J’en suis réduite à un [sac de poubelle] par semaine et non un par jour », explique Kristy Wells, une artiste et copropriétaire du commerce.

À titre d’exemple, Molotov & Bricks utilise des gants biodégradables et des produits naturels pour les soins de la peau. « La différence se calcule en cents, pas en dollars », fait valoir Mme Wells qui souligne qu'un tel changement ne plombe pas les dépenses du commerce.

Cependant, même si le marché canadien propose un nombre croissant de produits verts, il n’en existe pas encore pour les aiguilles qui doivent être incinérées par des sites industriels.