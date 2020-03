Une famille immigrante reçoit les clés de sa nouvelle maison d’Habitat pour l’humanité

Une famille de six qui vit à Winnipeg peut finalement se réunir autour de la table lors des repas dans sa nouvelle maison.

Jusque là Zekarias et Sembetu, un couple originaire de l’Érythrée, et leurs enfants Delina, Matias, Weldeyesus et Gedna vivaient dans un petit appartement qui n’avait pas assez d’espace pour que toute la famille s’assoie ensemble lors des repas.

La famille s’est installée dans sa nouvelle maison de trois étages située à North Point Douglas, vendredi. Elle a aidé à la construire avec l’organisme Habitat pour l’humanité.

La maison de trois étages a quatre chambres à coucher. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

« Nous sommes très excités. Nous sommes enthousiasmés par la maison, mais encore plus par votre bon coeur. Il y a des gens tellement gentils dans ce pays. Nous sommes vraiment chanceux », a souligné Zekarias, le père de la famille, alors qu’il recevait les clés.

Arrivé avec sa femme et ses enfants au Canada en provenance du Soudan en 2016, le père affirme qu’il n’aurait jamais imaginé que sa famille pourrait se permettre de vivre dans un endroit comme leur nouvelle maison.

Zekarias travaille à temps plein dans le domaine de la construction. Il a aussi un autre emploi à temps partiel comme laveur de vaisselle dans un restaurant.

Le paiement de l’hypothèque de la maison sera 27% du revenu brut du ménage de la famille, explique un communiqué de presse d’Habitat pour l’humanité. Après 15 ans, la famille devra obtenir une hypothèque auprès d’un prêteur traditionnel.

La famille a aussi dû consacrer 500 heures de travail afin d’aider à la construction de la maison.