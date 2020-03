Le Musée de Timmins inaugure une nouvelle exposition permanente

Intitulée Histoires de la terre, où nous sommes, l’exposition bilingue est l'aboutissement de deux ans de travail.

Elle relate une présence humaine dans la région depuis 5 000 ans et comprend, entre autres, des collections archéologiques, l’histoire autochtone, le développement des mines et des domaines sportifs et culturels.

C'est une exposition avec laquelle nous avons voulu engendrer une discussion avec la communauté. Nous sommes fiers et on pense que c'est réussi. Karen Bachmann, directrice et conservatrice du Musée de Timmins

La directrice et conservatrice du Musée de Timmins, Karen Bachmann, au milieu de la nouvelle exposition permanente. Photo : Musée de Timmins

L’exposition comprend des éléments interactifs. Par exemple, les visiteurs peuvent vivre une expérience de réalité virtuelle à propos du travail dans une mine d'or souterraine en 1912.

Il y a des possibilités d’une recherche plus approfondie pour ceux qui le veulent , souligne la conservatrice.

Bien que l’exposition est ouverte depuis mercredi dernier, une inauguration pour les familles a eu lieu samedi.

C’est une exposition permanente, mais c’est une exposition qui va changer à travers les années aussi , souligne Mme Bachmann. Il y a un mur où l’on peut ajouter du contemporain, alors les défis de Timmins aujourd’hui.

L'exposition comprend une expérience de réalité virtuelle à propos du travail dans une mine au début du dernier siècle. Photo : Musée de Timmins

La présentation de cette exposition a été rendue possible grâce à une expansion du musée en 2017, et à l'agrandissement des salles d’exposition et d’entreposage de collections.

Ça nous a pris au-delà de deux ans pour déterminer le thème de l’exposition, ce que les gens voulaient voir dans une exposition permanente qui parlait de Timmins et ce qu’on retrouvait comme recherche sur le développement de la communauté , affirme Mme Bachmann.

Par ailleurs, la salle du centre national d’exposition du musée reçoit des expositions itinérantes.

Le musée est ouvert sept jours par semaine et l’entrée est gratuite.