Le Massif du Sud échappe à la faillite

La requête en faillite que le groupe propriétaire du terrain de la station de ski le Massif du Sud avait placée à l’endroit de leur locataire a été rejetée en Cour supérieure. Ce développement marque un tout nouveau chapitre dans la saga du Massif du Sud qui dure depuis plus de cinq ans.

La décision, rendue le 27 février, reconnaît toutefois que la station touristique Massif du Sud (STMS) doit payer 46 850 $ au propriétaire en redevances additionnelles pour les dernières années.

Alain Contant, le président directeur général de la STMS est tout de même bien satisfait du jugement. C'est une pétition de faillite qui planait depuis quand même près de deux ans au-dessus de nos têtes, c'est donc une délivrance , indique-t-il.

Le groupe Thirion-Beauregard, propriétaire du terrain depuis novembre 2017, plaidait que l’opérateur de la station de ski lui devait un montant s’élevant à 330 000 $. En défaut de ce paiement et du paiement d’autres réclamations, elle soutenait que la STMS était insolvable, réclamant sa faillite.

L’opérateur a contesté ces accusations, soutenant qu’il avait toujours honoré ses obligations. C'est l'une des mesures utilisées par ces gens pour tenter de s'accaparer notre station de ski sans vraiment en payer le prix , plaide Alain Contant.

Instrumentaliser la faillite

Le jugement met en lumière le fait que le groupe Thirion-Beauregard souhaitait acheter la station de ski dès 2016. Elle avait retenté sa chance en novembre 2017.

Il rappelle la rapidité avec laquelle les avis de défauts de paiement ont été transmis à la suite de l’acquisition des terrains en 2017 et l’empressement avec lequel des demandes d’expulsion et d’ordonnance de faillite ont suivi avant même que la décision d’arbitrage pour les défauts de paiement soit rendue.

C'est un feu roulant d'événements juridiques qu'on reçoit depuis qu'ils ont acheté , estime Alain Contant.

Une conversation téléphonique entre le créancier hypothécaire de LA STMS et un représentant du groupe propriétaire laisse entendre qu'il y a un l’intérêt d’avoir la station et de se débarrasser de la STMS en tant que locataire.

À cause de ces éléments, le Tribunal insiste sur le fait qu’une requête de faillite ne peut servir à obtenir des avantages collatéraux comme la terminaison d’un bail sans en payer le prix. Dans ce cas-ci, le propriétaire aurait été le seul créancier avantagé par la faillite.

Le fardeau de la preuve

Pour qu’une demande en faillite soit reçue, il faut que la personne visée ait une créance liquide et exigible de plus de 1000 $ envers celle qui l’émet. Il faut aussi qu’un acte de faillite ait été émis dans les six mois précédents la demande. Le créancier doit lui-même prouver ces éléments.

Le Tribunal a finalement conclu que le groupe Thirion-Beauregard ne détient aucune créance liquide et exigible de plus de 1000 $ qui puisse être invoqué dans la cause.

Retour sur la saga

La station touristique Massif du Sud a signé un bail de 99 ans avec les anciens propriétaires de la montagne en 1989.

À peine une semaine après avoir obtenu les droits du terrain, le groupe Thirion-Beauregard, nouvellement propriétaire, envoie un premier avis de défauts de paiement à la STMS.

En décembre 2017, elle transmet un avis pour mettre fin au bail.

Quelques mois plus tard, en janvier, elle entame un recours devant la Cour supérieure pour expulser son locataire. Un juge a toutefois suspendu cette demande pour attendre la décision sur la résiliation du bail.

En avril 2018, le propriétaire transmet un avis d’arbitrage à l’opérateur de la station relatif aux sommes qu’il réclame et avant que le sort en soit connu. Il y a ajouté une demande pour ordonnance de faillite.

La décision arbitrale est rendue le mois d'octobre suivant. Le juge avait conclut que la station doit un total de 31 871 $ pour les redevances additionnelles de 2015 et 2017, sans compter les taxes, intérêts et l’indemnité additionnelle.

Il précisait aussi que les défauts de paiement ne justifient pas une terminaison du bail et que la STMS n’est pas insolvable.

La cause de la demande pour ordonnance de faillite a finalement été entendue en octobre 2019.

L'histoire pourrait toutefois se poursuivre puisque le groupe Thirion-Beauregard a encore l'occasion de porter le jugement en appel.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie