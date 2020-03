Mont Sainte-Anne : un skieur blessé exige le rapport d'enquête

Luc Lawrence a failli tomber de la télécabine au moment de l’accident. Neuf jours plus tard, il souffre toujours d’une commotion cérébrale qui l’empêche de retourner au travail.

Travailleur autonome, il doit éponger les pertes financières occasionnées par son arrêt de travail.

Il indique avoir reçu samedi une lettre du mont Sainte-Anne, qui semble être adressée spécifiquement aux 21 blessés.

Nous sommes conscients que l'accident du 21 février a été éprouvant et nous prenons toujours cette situation très au sérieux , commence le message, qui poursuit en expliquant que l’accident fut provoqué par un événement indépendant, extérieur et imprévisible .

La station ajoute que la télécabine en question respecte tous les critères de sécurité ainsi que les lois et règlements en vigueur.

Selon Luc Lawrence, le centre de ski semble se décharger rapidement de sa responsabilité .

Le mont Sainte-Anne dit : ‘’c’est la faute d’Hydro-Québec’’ , selon lui.

Hydro-Québec précise qu’ il ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence .

La société d’État ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel par une ou plusieurs variations ou perte de tension ou de fréquence .