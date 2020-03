À la recherche de nouveaux adeptes de canot à glace sur la Côte-Nord

Le canot à glace connaît un essor timide sur la Côte-Nord, malgré des banquises et un littoral propices à sa pratique. Des canoéistes septiliens tentent donc de recruter de nouveaux adeptes.

Si le sport est plus populaire ailleurs dans la province, il n’y a qu’une équipe de canot à glace sur la Côte-Nord et elle est basée à Sept-Îles.

Pour l’un de ses membres, Thomas Dougherty, l’activité connaît un essor partout dans la province.

Ça devient de plus en plus connu dans le public en général. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine connotation folklorique associée au sport, surtout avec la course annuelle qu'il y a au Carnaval de Québec. Par contre, justement, ça gagne en popularité et les gens découvrent que c'est une super belle activité à faire l'hiver , explique Thomas Dougherty, de l’équipe de canot à glace Les Givrés de Sept-Îles.

Thomas Dougherty, membre de l’équipe de canot à glace Les Givrés de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

La première et seule équipe en activité sur la Côte-Nord n'existe que depuis quatre ans.

L'équipe compte présentement six membres réguliers, mais des efforts de recrutement doivent être déployés lors de chaque nouvelle saison. C'est qu'il peut en coûter jusqu'à 200 dollars pour s'équiper et que la pratique exige beaucoup de temps.

Ce n’est pas toujours évident de concilier la vie familiale, le travail pis les pratiques, parce qu'on pratique un soir semaine et aussi une fois la fin de semaine , explique Christelle Lebel, une autre équipière des Givrés.

Le club de canot à glace de Sept-Îles cherche plus de membres. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Toutes ces pratiques se font en prévision des compétitions qui nécessitent d’importants déplacements ailleurs au Québec.

Il y a les compétitions la fin de semaine. Sept compétitions par année donc idéalement, plus on est, plus c'est facile d'aller chacun notre tour aux compétitions , ajoute Christelle Lebel.

Christelle Lebel, membre de l’équipe de canot à glace Les Givrés de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

L'équipe envisage l'achat d'un second canot et la constitution d'un deuxième équipage à Sept-Îles. L’équipe veut ainsi s'assurer d’avoir un bassin de remplaçants pour participer à plus de compétitions, tout en oeuvrant à la promotion du canot à glace sur la Côte-Nord.

On tente de recruter tous ceux qui sont intéressés par l'aventure et qui ont envie de se dépenser. C'est un sport qui est très complet au niveau de l'endurance, de la force physique aussi. C'est vraiment un sport à essayer, en tout cas pour les gens qui aiment les sports un petit peu plus extrêmes , indique Christelle Lebel.

L'équipe tiendra à Sept-Îles des portes ouvertes le 29 mars prochain afin de faire connaître ce sport encore méconnu dans la région.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle-Plamondon