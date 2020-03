Des centaines de geeks réunis au Rubikcon de Drummondville

Le 3 e Rubikcon qui se déroule toute la fin de semaine au Cégep de Drummondville est un événement de plus en plus couru des amateurs de la culture geek.

Près d’un millier de passionnés de jeux vidéos, de bande dessinée, de la culture japonaise et de cosplay étaient attendus pour aller à la rencontre d’une trentaine d’artistes et d’une vingtaine de marchands réunis pour l’occasion.

Le robot R2-D2 était à l'honneur en compagnie de Darth Vader et d'autres personnages de Star Wars au Rubikcon de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Selon les organisateurs, le terme geek n’a rien de péjoratif pour les participants.

On est geek, on en est fier et on est des passionnés de notre culture. Julie Saint-Louis, responsable des communications et médias sociaux du Rubikcon

Cet événement est l’oeuvre de sept bénévoles dévoués et passionnés qui travaillent d’arrache-pied depuis un an pour tenir ce festival. On fait ça parce qu’on adore ça , explique simplement Julie Saint-Louis, la responsable des communications et médias sociaux de l’événement.

Une station dédiée aux lego mettait notamment en vedette les personnages et des vaisseaux de Star Wars. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

C’est la popularité grandissante de ce type d’événement qui a convaincu les organisateurs de s’investir dans ce festival d’une telle ampleur. Ça fait longtemps que l’événement existe à Montréal et à Québec et on a constaté que c’est quelque chose qui manquait à Drummondville, il y a trois ans et on a décidé d’emmener ça dans notre ville , raconte-t-elle.

Plusieurs stations de jeux vidéos étaient installées dans le gymnase du Cégep de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

La passion du « Cosplay »

Tout au long de l’événement, le gymnase du Cégep de Drummondville est bien rempli de personnages de jeux vidéos, d’animés japonais ou de monstres de toutes sortes en grandeur nature.

Les costumes de la culture geek étaient à l'honneur. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Le cosplay occupe une place importante, nombreux sont les participants qui créent leur propre costume à partir de rien et ils vont les porter ici Julie Saint-Louis, responsable des communications et médias sociaux du Rubikcon

D’ailleurs, le participant ou la participante ayant proposé le déguisement le plus réussi sera récompensé dans le cadre d’un grand concours de costumes.

Un jeune participant est costumé en monstre tout droit sorti du jeux vidéo Resident Evil. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

L’événement est parsemé de belles rencontres, croit Julie Saint-Louis. Les gens viennent pour plusieurs raisons, il y en a que c’est pour découvrir des artistes, d’autres découvrir des nouvelles passions ou pour rencontrer des gens, d’autres passionnés comme eux , décrit-elle.

Un artiste conçoit des oeuvres spontanées, notamment sur le thème des superhéros. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

La pianiste Laurence Manning a également offert une prestation dans laquelle le répertoire des jeux vidéos et la musique de film étaient à l’honneur.