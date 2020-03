Deuxième manifestation contre la fermeture du service d’obstétrique à Shawville

L’annonce de cette fermeture temporaire le vendredi 21 février dernier a suscité une vague de colère dans la région.

On veut tous nos services à proximité pour les gens du Pontiac et ça inclut l'obstétrique. On sait qu'il y a eu des problématiques et là ils essaient d'organiser les choses pour que ça aille mieux. Donc, c'est pour cela qu'ils ont décidé de prendre une pause , lance l'instigatrice de la manifestation, Josey Bouchard.

Le service devrait rouvrir dans six mois et d'ici là les femmes enceintes devront accoucher à l'Hôpital de Gatineau ou à la Maison de naissances de l'Outaouais.

C'est certain qu'on va être là comme des taches pour s'assurer que, d'ici six mois, ce soit rouvert. Il faut que nos bébés du Pontiac soient nés dans le Pontiac. C'est trop loin d'aller d'un bord ou de l'autre pour s'assurer de la sécurité des mères et des enfants , souligne Mme Bouchard.

Le département d'obstétrique du Pontiac a été fermé temporairement à 14 reprises depuis le mois d'août dernier, en raison d'un manque criant de personnel. Il n'y a plus que trois infirmières formées en obstétrique, alors qu'il en faudrait 12 pour offrir des soins complets et sécuritaires aux mères et aux bébés du Pontiac.

Avec les informations de Jean-François Poudrier