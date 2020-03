Piéton renversé mortellement par un autobus : la famille poursuit la Ville d'Ottawa

Claude Levesque sortait déjeuner quand il a été renversé mortellement par un autobus le 24 septembre dernier. L'accident s'était produit sur le chemin Russell, près du croissant Southvale. L'homme de 67 ans qui marchait avec une canne est mort sur le coup à quelques pas de sa résidence.

Son fils Gilles Levesque et sa fille Marie-Nathalie Levesque se remettent difficilement de sa disparition.

C'était très dur, parce que moi et mon père, on était toujours ensemble. On passait beaucoup beaucoup de temps ensemble. Pour moi, c'était mon ami, mon confident , témoigne Marie-Nathalie Levesque.

La fille de Claude Levesque se remet difficilement de sa disparition. Photo : Radio-Canada

Je l'aimais tellement et je l'aime encore. Marie-Nathalie Levesque, fille de la victime

Pour sa part, Gilles Levesque éprouve de la tristesse et de la colère. Beaucoup d'émotions mélangées , confie-t-il. Il déplore le manque de respect de la Ville vis-à-vis du décès de son père : Sa vie ne valait rien pour eux.

Quelques semaines après l'accident mortel, les enfants ont reçu un dédommagement de 15 000 $ de la Ville d'Ottawa. Encore sous le choc, les enfants de Claude Levesque ont alors accepté, mais leur avocat juge que l'offre n'était pas raisonnable.

Ce n'est vraiment pas pour de l'argent , se défend Gilles Levesque, qui poursuit maintenant la Ville. Je veux qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils ne mettent pas juste ça sous le tapis et c'est aussi pour les familles à venir.

M. Levesque rappelle qu'une autre personne a été mortellement happée par un autobus d'OC Transpo à la station Bayshore en décembre.

De son côté, sa sœur espère que le recours au civil permettra d'élucider ce drame. Mon père ne traversait pas la rue illégalement et ils l'ont frappé , raconte-t-elle.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, la Ville d'Ottawa a indiqué avoir reçu la poursuite. Elle précise qu'elle ne peut faire d'autres commentaires.

Avec les informations de Yasmine Mehdi