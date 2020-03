Les Jeux de l'Ontario, un exemple d'inclusion

Au club de curling de cette petite ville de 32 000 âmes, les jeunes curleurs – qui prenaient part au grand rendez-vous du sport en Ontario – ont partagé la surface glacée avec leurs homologues en fauteuil roulant, la plupart beaucoup plus expérimentés qu'eux.

C'est que les Jeux de l'Ontario sont d'ordinaire réservés aux athlètes de 12 à 18 ans, mais ce critère a dû être écarté pour les parasports. Il n'y a pas suffisamment d'athlètes dans cette fourchette d'âge dans les disciplines handisport en Ontario pour permettre la tenue de compétitions exclusives aux adolescents.

Ici, il y a beaucoup de personnes très jeunes! , s'exclame la curleuse quinquagénaire Shauna Petrie, en riant.

Wayne MacDonald et Shauna Petrie font partie des meilleurs joueurs de curling en fauteuil roulant en Ontario. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

L'Ontarienne, qui habite Mississauga à l'est de Toronto, perçoit la compétition comme une chance de pratiquer davantage avec ses coéquipiers, mais aussi d'avoir une influence positive sur les jeunes dans un tel contexte de démonstration.

De joindre les sports ensemble, je pense que c'est un phénomène très important pour les jeunes , indique-t-elle. Quand ils seront plus vieux, ce sera normal pour eux de voir quelqu'un jouer [au curling] en fauteuil roulant.

J'ai toute sorte de personnes qui viennent me voir, qui viennent me poser des questions parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un jouer au curling en fauteuil roulant et sans utiliser un balai , rajoute celle qui a déjà représenté la province aux championnats canadiens de curling en fauteuil roulant.

La norme

Le programme des Jeux de l'Ontario comprend des parasports depuis quelques années déjà. Le rendez-vous sportif est passé sous l'emprise du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario en 2015, mais l'intégration des athlètes handisports dans ces événements remonte au début des années 2010. C'est devenu la norme depuis.

Vraiment, je ne vois pas de différences. Ça devient tellement naturel, et pour tout le monde! Shauna Petrie, curleuse en fauteuil roulant

Shauna, victime d'un accident de parachute alors qu'elle était adolescente, a tenté sa chance avec le basketball en fauteuil roulant, le hockey-luge et le tennis avant d'opter pour le curling.

Quand j'ai eu mon accident, il n'y avait pas beaucoup de [parasports]. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des événements comme celui-là.

Beaucoup de gens sont venus cette fin de semaine à Orillia ne sachant pas que le curling en fauteuil roulant existait, par exemple , rajoute-t-elle.

Les joueurs de curling des Jeux de l'Ontario partageaient la même surface que leurs homologues en fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

C'est tellement intéressant de voir l'intégration qui a été faite; d'avoir une équipe qui utilise les fauteuils roulants et une équipe qui n'en utilise pas. Ça, pour les spectateurs, c'est encore plus intéressant! , poursuite Shauna Petrie.

La première fois qu'ils nous voient sur la glace, peut-être qu'ils vont nous regarder et se dirent 'mais qu'est-ce que c'est?' Shauna Petrie, curleuse en fauteuil roulant

Après ça, après qu'ils comprennent le sport et comment nous jouons et le fait que nous pouvons faire de la compétition au même niveau qu'eux. Ils ne nous [remarquent] même plus! Et ce n'est pas d'une façon qui n'est pas bonne, mais c'est que ça devient tellement naturel et je pense que c'est ce qu'il se passe cette fin de semaine.

Les personnes ayant un handicap physique ou sensoriel peuvent aussi prendre part aux Jeux des ParaSports de l'Ontario entre chaque édition des Jeux de l'Ontario. La prochaine édition aura lieu à Mississauga en 2021.