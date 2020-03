Robert Gauvin réfute les accusations du ministre Hugh Flemming

Dans un article paru le 28 février dans le Telegraph-Journal, le ministre de la Santé Hugh Flemming est cité affirmant que Robert Gauvin avait exigé du gouvernement progressiste-conservateur des investissements de 100 millions de dollars pour sa circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou, en échange de son appui à la réforme de la santé.

Le 14 février, Robert Gauvin, qui était vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, avait démissionné du caucus progressiste-conservateur, car il s’opposait à la fermeture des services d’urgence de six petits hôpitaux. Le gouvernement avait annulé cette mesure controversée le 16 février, cinq jours après l’avoir annoncée.

Dans une déclaration publiée dimanche, Robert Gauvin nie avoir utilisé des projets d’infrastructure pour faire du troc pour un vote au Cabinet .

Sans avoir été promis quoi que ce soit en matière de projets, j’étais d’accord avec cette réforme lorsque celle-ci a été votée au Cabinet , rappelle-t-il.

Le député explique que c’est en réalisant plus tard que les professionnels de la santé n’avaient pas été consultés au sujet des fermetures des services d’urgence, et en prenant conscience des conséquences potentielles de celles-ci, qu’il a décidé de retirer son appui à la mesure et de quitter le Parti progressiste-conservateur.

Hugh Flemming, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Dans un entretien avec Brunswick News le 28 février, Hugh Flemming déclarait au sujet de Robert Gauvin : J'ai reçu un appel des plus étranges. Il m'a dit : "je peux appuyer [les réformes], mais j'ai besoin de quelque chose (...) Je veux un nouveau pont à l’île de Miscou, je veux un foyer de soins dans ma circonscription, je veux la garantie que les deux palais de justice [dans ma circonscription] restent ouverts, et je veux des investissements" .

En plus de démentir les accusations du ministre, le député indépendant dénonce aussi des incohérences dans les propos de Hugh Flemming. M. Gauvin dit n’avoir aucune raison de réclamer un pont vers l’île de Miscou puisque celui qui existe est en bon état.