Williams Lake va de l’avant avec son projet d’utiliser des GPS pour certains récidivistes

Six personnes avec un long casier judiciaire seront bientôt surveillées à l’aide de bracelets de surveillance électronique (GPS) à Williams Lake.

Le conseil municipal pense à utiliser cette technologie depuis 2016. Cette semaine, il a reçu le feu vert de la Couronne.

« Nous pensons que ce sera une bonne chose non seulement pour aider à réduire le crime dans la communauté, mais aussi pour aider les individus à changer », a mentionné le conseiller municipal Scott Nelson en ajoutant que selon lui, bien que les gens de Williams Lake sont très tolérants, « ils en ont finalement marre. »

Selon lui, 85 % des crimes commis à Williams Lake sont faits par des récidivistes.

À lire aussi: Le Manitoba abandonne les bracelets de surveillance électronique

L’inspecteur Jeff Pelley de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Williams Lake a indiqué dans une lettre à la Couronne que la mise en oeuvre du système de surveillance électronique permettra d’utiliser plus efficacement les ressources policières.

« Les ressources sont utilisées et constamment sollicitées pour effectuer des vérifications de couvre-feu et de nouvelles infractions impliquant des récidivistes », peut-on lire dans la lettre.

À écouter aussi: Bracelets GPS : peu efficaces et coûteux

Il ajoute qu’il préfèrerait que les agents répondent à une alarme déclenchée par un bracelet GPS plutôt que de devoir constamment surveiller si certaines personnes se conforment à leurs conditions de remise en liberté.

Fonctionnement

Seules les personnes qui ont commis un grand nombre de crimes et ont été arrêtées, qui ne se présentent pas au tribunal ou qui ne respecte pas une probation seront prises en considération pour ce programme, assure Scott Nelson.

« Nous ne pourchassons pas un enfant qui vole une tablette de chocolat. Nous sommes à la poursuite de récidivistes », insiste-t-il.

Les bracelets de localisation GPS, comme celui illustré ici, seront portés par au moins six délinquants à Williams Lake. Photo : Radio-Canada

Le bracelet GPS sera placé sur la cheville de l’individu et permettra de le suivre en tout temps. Il ne sera retiré que lorsque la personne pourra convaincre la Couronne et la collectivité qu’elle est devenue une citoyenne « bonne et intègre ».

« Si elle doit le porter pendant cinq ans, je suppose que c’est ce qui va se passer. Quand une personne a 200, 300 accusations contre elle… elle ne se soucie vraiment pas de la communauté », dit-il.

Pour le début du programme, six personnes porteront le bracelet GPS. La Ville en a identifié plusieurs autres qui pourraient éventuellement devoir le porter.

Un programme « très troublant »

L’avocate Latoya Farrell, qui travaille à l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) s’inquiète du programme mis en place à Williams Lake.

« Il y a tellement de problèmes avec ce programme et avec le fait que le conseil municipal a activement et ouvertement fait pression sur la magistrature et la Couronne pour le faire accepter », dit-elle en qualifiant le programme de « très troublant ».

Latoya Farrell croit que celui-ci pourrait faire l’objet d’une contestation constitutionnelle.

« Cela soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée, des conditions déraisonnables de mise en liberté et des préoccupations liées à la restriction de la liberté », explique-t-elle. « Une municipalité n’a pas le pouvoir de faire de telles choses et est bien en dehors de ce qui relève de sa compétence dans ce cas-ci. »

Latoya Farrell se questionne sur les mesures mises en place pour assurer le soutien des récidivistes.

« Quel soutien est offert à ces personnes dans la collectivité pour qu’elle puisse réussir plutôt que d’être prise dans le système encore et encore. Il peut y avoir des causes sous-jacentes qui poussent une personne à récidiver », souligne-t-elle.