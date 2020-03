Accord conclu entre chefs héréditaires wet'suwet'en et ministres à Smithers

Un chef héréditaire de Wet'suwet'en et des ministres influents affirment être parvenus à une proposition d'accord concernant le différend entourant le gazoduc Coastal GasLink qui est à l'origine de plusieurs blocages ferroviaires au cours des dernières semaines.

La ministre fédérale des Relations entre la Couronne et les Autochtones, Carolyn Bennett, et Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, n’ont pas donné plus de détails sur ledit accord proposé puisqu'il doit d'abord être présenté à la nation wet'suwet'en.

Le ministre Fraser affirme que les pourparlers ont permis de développer un protocole qui sera utile pour traiter des futurs projets semblables à celui du pipeline Coastal GasLink, au coeur de la mésentente, qui lui a été approuvé et qui est déjà en cours.

Le chef Woos, l'un des chefs héréditaires des Wet'suwet'en, affirme que la proposition représente une étape importante pour toutes les parties concernées, mais soutient que les chefs héréditaires restent opposés au passage d'un pipeline dans leurs territoires traditionnels.

Cette annonce intervient au quatrième jour des discussions entre les chefs héréditaires et les ministres.