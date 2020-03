Des résidents de Buckingham demandent des « réparations urgentes » sur la rue Georges

Un résident de Buckingham a lancé une pétition demandant la réparation des nombreux nids-de-poule de la rue Georges. Plus de 600 de ses concitoyens ont apposé leur signature à la pétition adressée à la Ville de Gatineau et au conseiller du district.

Quand on circule sur cette rue-là, on s’aperçoit que ce n’est pas une rue : on dirait plus une route du Moyen-Orient où des mines ont explosé un peu partout , a décrit l’instigateur de la pétition, Jean-Pierre Martins.

Je pense que c’est important pour la sécurité des gens [de réparer les nids-de-poule]. On est obligé de zigzaguer pour éviter les trous , a-t-il ajouté.

Ce dernier voulait récolter une cinquantaine de signatures lorsqu'il a lancé sa pétition le 11 février dernier. Au moment d’écrire ces lignes, 608 personnes avaient signé le document. Il est clair que si les gens, on se met ensemble, on peut faire un changement , croit M. Martins.

Le conseiller du district de Buckingham, Martin Lajeunesse, a non seulement pris connaissance de la pétition, mais il partage l’avis de M. Martins.

J’encourage M. Martins à venir porter la pétition au conseil municipal. Je pense que mes collègues ont besoin d’être sensibilisés sur la situation de la rue Georges , a souligné l’élu.

Je demande au service [de la voirie] d’être attentif au colmatage des nids-de-poule. Je pense qu’il y a eu un manque. Martin Lajeunesse, conseiller du district de Buckingham à la Ville de Gatineau

Explosion des requêtes au 311

D’après des chiffres fournis par la Ville de Gatineau, entre le 1er janvier et le 20 février 2019, 12 requêtes ont été effectuées pour réparer des crevasses sur le tronçon de la rue Georges qui traverse Buckingham.

Durant la même période en 2020, le 311 a reçu 67 appels à ce sujet.

Il n’est pas possible de connaître le nombre de nids-de-poule colmatés pour une rue spécifique. Toutefois, depuis le début de l’année 2020, les équipes affectées au colmatage des nids-de-poule ont procédé à des opérations à huit reprises sur cette rue [la rue Georges, NDLR] , a précisé une porte-parole de la Ville par courriel.

Le conseiller Lajeunesse s’interroge quant à la meilleure façon de procéder pour régler la situation. Il serait possible de réparer les nids-de-poule en les remplissant au printemps, mais les travaux de réparation des canalisations sous la rue Georges, prévus en 2022, viennent compliquer le calcul.

Si on est pour dépenser de 200 000 $ à 400 000 $ [pour du colmatage ponctuel] et que dans 2 ans il faut tout arracher pour changer la tuyauterie souterraine, il faut avoir de la patience , a-t-il noté.

Avec les informations de Jean-François Poudrier et de Christian Milette