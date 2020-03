Des poulets sans antibiotiques et bientôt biologiques chez Nutrinor

Avec près de deux millions de poulets produits chaque année, Nutrinor est l’un des plus importants producteurs de volailles sans antibiotiques au Canada. Afin de répondre à la demande grandissante des produits biologiques et sans antibiotiques, Nutrinor adapte de plus en plus ses techniques de production.

Pour produire ses poulets 100 % sans antibiotiques, l'entreprise doit mettre en place des mesures particulières pour éviter que les poulets ne tombent malades.

Selon la coordinatrice des ventes en agriculture et fermes d’élevage chez Nutrinor, Chantale Bélanger, il est important d'éviter le développement des bactéries.

Ça implique d’avoir une litière le plus de qualité possible et jamais humide, car des milieux humides c’est propice au développement des bactéries. Et puis la densité va changer beaucoup. C’est être assez vigilant quand la mortalité augmente un peu dans des âges bien spécifiques. Il faut intervenir rapidement en changeant le chlore ou le pH dans l’eau.

Nutrinor possède la certification de « Humane farm animal care», axée sur le bien-être animal. Photo : Radio-Canada

En plus d’être sans antibiotiques, des producteurs comme Chantale Bélanger s’assurent de respecter les normes de bien-être animal pour leur volaille. Notamment en installant des balançoires pour les petits poulets.

On a la certification de Humane farm animal care, donc on s’est mis conforme dans tous les poulaillers. En 2017, 100 % des poulaillers de Nutrinor étaient sans antibiotiques et accrédités sur le bien-être animal nord-américain. Chantale Bélanger, coordinatrice des ventes en agriculture et fermes d’élevage

Des produits biologiques

Nutrinor est aussi en train d’implanter des poulaillers biologiques.

Ces derniers donneront plus d’espace aux poulets, la nourriture consommée sera biologique, des fenêtres seront installées et les poulets pourront aller à l’extérieur.

Les consommateurs avant tout

Pour répondre à la demande, les producteurs doivent s’adapter aux exigences des consommateurs, même si, au final, élever du poulet sans antibiotiques ne change rien au goût ou à la qualité du produit.

« Ça ne change rien. C’est vraiment au niveau de la perception du consommateur. Parce que quand ils vont donner des antibiotiques il y a des périodes de retrait et c’est régi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui s’assure que l’oiseau qui est mis en marché n’a plus d’antibiotique dans sa viande », ajoute Mme Bélanger.

D’après le reportage de Thomas Laberge