La Commission scolaire Harricana lance une nouvelle formule pour recruter des enseignants

L'organisation propose une nouvelle formule qu'elle juge favorable aux personnes qui souhaitent revenir au travail ou faire un changement de carrière vers l’enseignement.

Elle leur offre la possibilité de faire un baccalauréat en enseignement à temps partiel tout en occupant un emploi à la CSH.

Tout ça est accompagné de conditions favorisant le travail-étude-famille, explique le directeur par intérim des ressources humaines Maxim Pellerin.

Évidemment on ne vise pas les gens qui sont déjà au baccalauréat en enseignement à temps complet , explique-t-il.

Il ajoute que c'est l'université qui fait l'analyse des dossiers académiques. Par contre on offre un partenariat avec l'UQAT pour pouvoir offrir des conditions facilitantes, sélectionner des gens qui ont été acceptés au préalable par l'université pour leur offrir des conditions facilitantes notamment l'accès à des contrats à temps partiel, les avantages sociaux qui viennent avec les contrats. On offre également par exemple 50 dollars par cours réussi pour ces gens-là , indique le responsable.

La commission scolaire s'attend à une trentaine d'inscriptions pour la rentrée de l'automne prochain.

Mais d'ores et déjà, l'organisation prévoit une diminution du nombre d'enseignants dans les années à venir.

Nous, on prévoit déjà au terme de la présente année scolaire un nombre de personnes qui quittent pour la retraite. On a six personnes qui ont signé leur intention de quitter pour la retraite et on en prévoit également une vingtaine supplémentaires d'ici 2025 , mentionne Maxim Pellerin.

Et d'ajouter que c'est certain qu'avec l'augmentation notamment du nombre de contrats qu'on offre depuis 2014, cela amène un besoin supplémentaire pour l'organisation. D'autant plus qu'on a présentement seulement neuf personnes sur notre liste de priorité au secteur préscolaire primaire. Donc c'est certain qu'on a besoin de regarnir la liste de priorités.

Les personnes intéressées par le programme doivent s'inscrire auprès de l'UQAT avant le 27 mars.