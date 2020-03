Les Ménard, maintenant tous deux guéris du COVID-19, pourront revenir au Canada

Les Gatinois Bernard et Diane Ménard ne sont officiellement plus porteurs du COVID-19, d’après leur fille Chantal. Le couple pourra donc rentrer au pays.

Ma mère a un deuxième test négatif, c’est la joie , a simplement résumé Chantal Ménard, dimanche matin, après s’être entretenue avec sa mère qui est toujours au Japon.

Avant de déclarer qu’elle n’était plus porteuse du virus, il fallait attendre les résultats d’un second test, car un faux négatif est toujours possible.

Bernard Ménard, lui, a été déclaré officiellement guéri plus tôt cette semaine

Si mes parents ont réussi à s’en sortir [...] tout le monde est capable. Chantal Ménard, fille de Diane et Bernard Ménard

Quand ils vont se réveiller, ce soir pour nous, aux alentours de 18 h-19 h, ils vont être transportés à un hôtel pour une journée ou deux en attendant d’avoir un vol vers le Canada , a précisé Chantal Ménard, qui ignore par ailleurs si ses parents devront être mis en quarantaine à Cornwall à leur retour.

Le couple de septuagénaires est parti du Canada le 4 janvier dernier pour une croisière d’un mois en Asie. Le vaisseau à bord duquel il voyageait, le Diamond Princess, a été mis en quarantaine au large du Japon et est rapidement devenu un important foyer d’infection.

Avec les informations d'Audrey Roy