Une femme de Saint-Jean est portée disparue

La jeune femme n’a pas été vue depuis le 25 février et sa disparition a été signalée aux autorités le lendemain.

La dernière fois qu’elle a été aperçue, Mme Stilwell était à Moncton, vers 15 heures, sur l’avenue Bromley.

« Certaines pistes ont été suivies dans l'espoir de la retrouver, mais on est toujours sans nouvelles d'elle », indique la police par voie de communiqué.

Cassandra Stilwell mesure près de 5 pieds 3 pouces et pèse environ 110 livres. On la décrit comme une femme blonde aux yeux bleus, qui portait lors de sa disparition un manteau « camouflage » vert et un jean bleu.

Quiconque a de l'information sur l'endroit où elle pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.