De nouvelles barrières de sécurité à 150 000 $ pour l’hôtel de ville d’Ottawa

Les nouvelles barrières, qui ne comptent pas de détecteur de métal, ont été installées en décembre dernier afin d’être en place pour la première séance de travail du conseil municipal de 2020.

Cette initiative a causé un certain remous : d’une part, des conseillers se sont dits frustrés de ne pas avoir pu voter sur la question, tandis que des organismes tiers ont dénoncé le fait que les barrières pourraient décourager la dissidence et la participation citoyenne aux réunions du conseil.

Les conseillers Shawn Ménard et Mathieu Fleury ont demandé le mois dernier aux services de protection et d’urgence d’avoir plus de détails sur les barrières, notamment en ce qui concerne le coût de leur installation et les parties consultées avant de prendre la décision.

En réponse à ces questionnements, la Ville a publié un avis sur son site Internet jeudi en marge de la prochaine réunion Comité des finances et du développement économique le 9 mars. Elle y indique que les barrières ont coûté 149 109,55 $.

Les points de contrôle sont installés aux entrées de la salle du conseil municipal (archives). Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Ce sont des hauts placés des services de protection et d’urgence qui ont donné le feu vert à l’installation de ces points de contrôle. Ces administrateurs ont le pouvoir de prendre de telles décisions en matière de sécurité en vertu d’un règlement municipal.

Le personnel reconnaît qu’une meilleure consultation avec les élus et un plan de communication plus détaillé auraient pu améliorer l’implantation des nouvelles mesures de sécurité à l’entrée de la salle du conseil municipal , a toutefois reconnu la Ville d’Ottawa dans sa réponse.

Des mesures nécessaires, croit la Ville

Pour justifier cette nouvelle mesure, l’administration municipale a invoqué un rapport du vérificateur général de la ville, Ken Hughes, rendu public l’an dernier. S’il y recommande de réexaminer les directives lors de rencontres importantes, M. Hughes ne mentionne pas qu’il faudrait spécifiquement des barrières de sécurité.

L’équipe qui a contribué à la rédaction du rapport a cependant étudié ce que d’autres villes font, comme Winnipeg, Toronto, Calgary et Edmonton, où il y a des fouilles des sacs, des détecteurs de métal ou une combinaison des deux.

La Ville d’Ottawa a aussi invoqué la fusillade au Parlement en 2014, une menace à la sécurité nationale — dont elle n’a pas voulu préciser la nature — qui a attiré l’attention de la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police d’Ottawa et de récentes manifestations à l’hôtel de ville pour expliquer le resserrement des mesures de sécurité.

Un jeune homme manifeste contre le conseiller Rick Chiarelli lors de la réunion du conseil municipal, le 11 décembre 2019 (archives). Photo : CBC / Kate Porter

Depuis le 23 janvier, les agents de sécurité en poste aux barrières ont saisi six couteaux, et deux plaintes ont été déposées.

L’administration municipale a indiqué qu’il y aura des consultations publiques qui accompagneront le développement de la nouvelle politique de sécurité institutionnelle. Cette politique sera présentée au conseil municipal pour être soumise au vote plus tard cette année.