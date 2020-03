Le service d’obstétrique finalement ouvert cette semaine à La Pocatière

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme qu'un gynécologue-obstétricien dépanneur assurera la garde dès lundi à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et ce, jusqu'à vendredi. Les femmes enceintes pourront donc accoucher cette semaine à La Pocatière.

L’arrivée du médecin spécialiste vient mettre fin à l’interruption de service en obstétrique en cours depuis vendredi en raison d'un manque de chirurgiens au bloc opératoire.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que la venue du gynécologue-obstétricien s'inscrit dans le cadre de l'entente entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux conclue en novembre dernier pour éviter les ruptures de service en région.

Le porte-parole du comité citoyen Mes soins restent ici, Jean Martin, salue cette nouvelle, quoique avec quelques bémols.

C'est une très bonne nouvelle pour les futures mamans de la région qui étaient en attente d’accouchements et qui étaient un peu inquiètes d’avoir à se déplacer vers les centres de Rivière-du-Loup et de Montmagny .

Ce qui nous fait un peu de peine, c’est qu’il faut toujours faire des déclarations, faire des sorties pour que ça semble bouger à ce niveau-là. Jean Martin, porte-parole du comité Mes soins restent ici

Il indique que le comité a également reçu une note de la Fédération des médecins spécialistes annonçant que la formation du groupe de chirurgiens obstétriciens qui seraient disponibles pour aller remplacer en région ne sera pas finie avant le début du mois d'avril.

Le bloc opératoire demeure fermé pour la chirurgie générale

Le service de chirurgie générale demeure interrompu jusqu'au 6 mars à l'hôpital de La Pocatière, une situation qui a été décriée par le comité Mes soins restent ici plus tôt cette semaine.

Les patients qui doivent subir une chirurgie sont transférés à l'hôpital de Rivière-du-Loup jusqu'à vendredi.

Avec les informations de Geneviève Génier Carrier