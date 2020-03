Le service d’obstétrique finalement ouvert cette semaine à La Pocatière

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme qu'un gynécologue-obstétricien dépanneur assurera la garde dès lundi à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, et ce, jusqu'à vendredi. Les femmes enceintes pourront donc accoucher cette semaine à La Pocatière.

L’arrivée du médecin spécialiste vient mettre fin à l’interruption de service en obstétrique en cours depuis vendredi en raison d'un manque de chirurgiens au bloc opératoire.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que la venue du gynécologue-obstétricien s'inscrit dans le cadre de l'entente entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux conclue en novembre dernier pour éviter les ruptures de service en région.

Le comité citoyen Mes soins restent ici a d'ailleurs tenu à souligner samedi, sur sa page Facebook, l'arrivée du médecin dépanneur en indiquant qu’il permettra « aux mamans d'accoucher dans leur milieu ».

Le bloc opératoire demeure fermé pour la chirurgie générale

Le service de chirurgie générale demeure interrompu jusqu'au 6 mars à l'hôpital de La Pocatière, une situation décriée par le comité Mes soins restent ici plus tôt cette semaine.

Les patients qui doivent subir une chirurgie sont transférés à l'hôpital de Rivière-du-Loup jusqu'à vendredi.

Avec les informations de Geneviève Génier Carrier.