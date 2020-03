Rassemblement en appui à la nation Wet'suwet'en à Rimouski

Des vidéos informatives, des lectures de textes et un spectacle-bénéfice étaient au programme de l'événement organisé par des jeunes de la région et diffusé par Extinction Rebellion Rimouski.

La soirée avait pour but d'informer la population et de manifester son soutien aux autochtones et à leur combat anti-gazoduc, qui a entraîné des blocages ferroviaires un peu partout au pays.

Deux des organisateurs de cette soirée, Lysane Piquer-Paquin et Gabriel Leblanc, estiment que des informations biaisées circulent et que l'intervention de la GRC sur le territoire ancestral Wet'suwet'en était répressive et injustifiée.

On essaie de les marginaliser, de les criminaliser, alors que finalement, c'est des gens qui essaient de se réapproprier leurs terres , lance Lysane Piquer-Paquin.

Depuis les débuts de la colonisation, on essaie de tasser ces gens-là pour instituer notre économie capitaliste et ça s'inscrit exactement dans la poursuite de ça, aujourd'hui. Ce que la nation Wet'suwet'en fait, c'est une résistance à 500 ans de colonialisme, c'est ça qui se passe , résume de son côté Gabriel Leblanc, coorganisateur de l’événement.

Les fonds amassés lors de cette soirée seront envoyés au fond légal de la maison Unist'ot'en de la nation Wet'suwet'en pour les aider à couvrir les frais judiciaires.

Avec les informations de Laurence Gallant.