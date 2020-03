Un avertissement de neige est en vigueur pour certaines régions des Maritimes

Dans le sud-est de la province et dans la Péninsule acadienne, on attend de 15 à 25 cm de neige d’ici dimanche soir. On prévoit déjà que routes seront difficilement praticables dues aux couches de neige qui devraient s’accumuler au cours de la journée.

Ce sont les secteurs près des côtes qui recevront les quantités de neige les plus importantes.

Campbellton et Edmundston pourraient bien s’en tirer, puisqu’on ne prévoit que 30 % de probabilité d’averse de neige pour le nord du Nouveau-Brunswick.

« Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie », peut-on lire sur le site Web d’Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse, un avertissement est émis pour les régions d’Antigonish et de Pictou, où 15 à 25 cm de neige sont aussi prévus.

Les secteurs plus à l'ouest de la Nouvelle-Écosse devraient recevoir moins de 5 cm de neige, qui commenceront à tomber plus tard en matinée.

Pour Terre-Neuve-et-Labrador, une alerte est en cours pour la région de St. John’s, où on prévoit aussi 15 à 25 cm. La neige devrait commencer à tomber en début d’après-midi et cesser lundi en fin de journée.

À Terre-Neuve, les accumulations les plus importantes sont prévues durant la nuit.