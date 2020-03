Le Carnaval bat son plein à Sherbrooke

Les jeux gonflables, les tyroliennes, le parcours aérien et les promenades en carriole amusent les plus jeunes.

J’aime tout parce que moi j’aime ça jouer dehors , annonce une fillette qui participait à l’événement avec ses cousins.

Le parcours aérien de via ferrata est une nouvelle activité introduite au 54e Carnaval de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Quelque 30 000 personnes étaient attendues sur le site tout au long de la fin de semaine. Les parents de jeunes enfants sont nombreux à apprécier l’événement qui permet aux petits de bouger pour commencer la Semaine de relâche du bon pied.

Mes petits enfants de trois et quatre ans aiment beaucoup ça , affirme une jeune maman.

Lise Chayer participe au Carnaval avec sa famille venue la visiter pour célébrer son anniversaire. Photo : Radio-Canada

Lise Chayer a profité de l’approche de son anniversaire pour recevoir ses enfants et ses petits-enfants en ville. Toute la petite famille s’est dirigée avec bonheur au Carnaval en journée avant de passer aux célébrations en soirée autour d’un souper.

Ça fait une belle journée. Il y a beaucoup de monde et c’était plus froid aujourd’hui, mais on est bien quand même là , souligne la grand-maman.

Les guimauves grillées sur le feu ont fait le bonheur des petits et des grands. Photo : Radio-Canada

Pendant que des familles se réunissent autour du feu pour savourer une guimauve grillée, d’autres apprennent les rudiments de l’équitation. Tien-toi bien, mon garçon , crie un père qui surveille de près les premières expériences de son fils à dos de cheval.

Les forts vents jouent les trouble-fête

Les forts vents de vendredi ont forcé les organisateurs à démanteler l’igloo festif qui devait accueillir les spectateurs en soirée. Un nouveau chapiteau a été érigé pour accueillir les spectacles comme prévus samedi.

Il y a vraiment eu de grosses bourrasques et des vents qui tourbillonnaient et ça a créé une déstabilisation de l’igloo et on a décidé de le démanteler. Il n’y a rien de plus important que la sécurité des festivaliers et du public , affirme Jean-Pierre Beaudoin, le coordonnateur de l’événement.

Des dizaine de personnes étaient rassemblées sous le chapiteau pour assister au spectacle de Marco Calliari, samedi après-midi. Photo : Radio-Canada

Les spectacles de Marco Calliari et de The Lost Fingers se produisent devant le public au chaud, samedi et il en sera de même pour la prestation d'Annie Blanchard, dimanche.

La météo est toutefois devenue beaucoup plus favorable à partir de samedi. C’est des super belles conditions, donc on est contents, il y a beaucoup de gens sur le site , se réjouit Jean-Pierre Beaudoin.

Afin de faciliter la circulation dans la ville, la Société de transport de Sherbrooke offre le transport en autobus au tarif de 1 $ sur l'ensemble de ses circuits pour la durée du Carnaval, qui se termine dimanche.