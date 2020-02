Biden remporte la primaire de la Caroline du Sud

CNN, Associated Press et Edison Media Research ont déjà annoncé qu'il serait vainqueur.

Les bureaux de vote en Caroline du Sud, qui octroiera 54 des 3970 délégués de la course, ont fermé à 19 h HNE.

Meurtri dans les premières joutes électorales démocrates, Joe Biden mise sur le fait que l'État, où la population afro-américaine est nombreuse, lui servira de pare-feu.

Populaire auprès d'une frange importante de l'électorat afro-américain, une base électorale importante du Parti démocrate, celui qui a servi sous le président Barack Obama croit que la Caroline du Sud lui permettra de changer la dynamique de la course, à trois jours du super mardi.

À l'issue des scrutins de l'Iowa, du New Hampshire et du Nevada, le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders s'est imposé comme meneur en ayant le plus de délégués.

Les Afro-Américains comptent pour un peu moins de 30 % de la population de la Caroline du Sud, mais ils pourraient représenter quelque 60 % des électeurs qui se seront présentés aujourd'hui pour voter à la primaire démocrate, selon CNN.

La moyenne des sondages les plus récents compilés par RealClearPolitics accorde à Joe Biden une avance confortable de presque 40 % des intentions de vote, devant Bernie Sanders, qui recueillerait 24 % des appuis. Les autres candidats ont tous moins de 12 % des voix.

C'est le philanthrope milliardaire Tom Steyer, qui a investi près de 20 millions de dollars en publicités, soit 3,5 fois plus que ses rivaux réunis, qui figure au troisième rang.

Le multimilliardaire Michael Bloomberg n'apparaîtra pour la première fois sur les bulletins de vote que lors du super mardi, la semaine prochaine.

Opération chaos en vue chez des républicains

Les instances locales républicaines ont décidé de ne pas tenir de primaires, mais certains de leurs électeurs entendent se présenter aux urnes dans l'espoir de perturber les résultats chez les démocrates.

En Caroline du Sud, les règles permettent aux électeurs de voter à la primaire d'un parti, indépendamment de leur affiliation politique.

La stratégie, surnommée Opération chaos , vise à voter pour le candidat démocrate semblant le plus favoriser la réélection du président Trump : Bernie Sanders, un socialiste démocrate autoproclamé.