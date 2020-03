L'Intrépide de Gatineau prêt pour les séries éliminatoires

Elle affrontera au premier tour les Lions du Lac St-Louis, le club qui l’a devancée de trois points au 7e rang du classement général de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ).

Le duel trois de cinq s’amorcera à Dollard-des-Ormeaux, en banlieue de Montréal, lundi soir.

On a un bon groupe de joueurs. On a une équipe capable de jouer avec de la vitesse et qui est dure à battre quand [les joueurs sont ] convaincus et qu’[ils font] les bonnes choses. Tout est une question de constance , explique Martin Lafleur, l’entraîneur-chef de l’Intrépide.

Gatineau conclut le calendrier régulier avec 20 victoires en 42 parties. La formation a connu quelques passages à vide l’automne dernier, avec une séquence de huit défaites en dix rencontres. Lafleur espère que ses joueurs se souviendront de ces moments plus difficiles.

Il faut se remettre rapidement d’une défaite ou d’une mauvaise performance. C’est arrivé à certains moments que ça nous a pris deux ou trois matchs pour se remettre dans notre identité, dans notre manière de jouer. Ce sont des bonnes leçons à appliquer dans les séries , affirme le pilote qui en est à sa cinquième saison à la barre de l’Intrépide.

Il faut arriver à l’aréna et avoir hâte de commencer parce que c’est complètement une autre saison. Tout repart à zéro là. Martin Lafleur

Seulement deux joueurs âgés de 15 ans s’alignent à Gatineau, cette saison. Même si l’équipe compte sur une grande majorité d’athlètes de 16 ans, plusieurs d’entre eux en sont à une première année dans la LHMAAAQ et donc, à une première expérience en séries éliminatoires dans le circuit.

On a une belle maturité dans l’équipe, mais il y a une différence énorme entre le calibre d’où ils viennent et celui du midget AAA, donc c’est une adaptation pour tout le monde , explique l’homme de hockey.

Une blessure inquiétante

Un joueur de l’Intrépide a subi une blessure inquiétante pendant le dernier match régulier vendredi. Andrew Belchamber a subi une violente mise en échec pendant la rencontre et a dû quitter la glace en ambulance.