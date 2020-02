Coronavirus : une consultante de voyages conseille de bien lire sa police d'assurance

Linda Loewen explique que de nombreuses personnes pensent que les cartes de crédit couvrent tout, ce qui n’est pas le cas.

Elle souligne par exemple que, très souvent, les cartes de crédit ne couvrent ni les annulations liées aux problèmes médicaux ni les soins à l’étranger. Elle conseille donc aux voyageurs de ne pas hésiter à prendre une seconde assurance.

Mme Loewen recommande également aux voyageurs de bien se renseigner auprès de leur assureur afin de connaître les règlements en cas d’annulation. Elle note que beaucoup d'assureurs s’ajustent au fur et à mesure que le COVID-19 progresse dans le monde.

La consultante dit comprendre les inquiétudes des voyageurs et précise que la prudence demeure la meilleure chose à avoir en esprit en cette période de crise sanitaire.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le coronavirus a déjà fait plus de 2900 morts dans le monde et infecté plus de 85 000 personnes.

Au Canada une vingtaine de cas ont été confirmés en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec.

Pour l’instant, il n’existe aucun vaccin pour la prévenir. Pour prévenir la propagation de la maladie, Agence de la santé publique du Canada, recommande de se laver souvent les mains et de tousser dans le creux du coude plutôt que dans ses mains.