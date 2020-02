Agriculture et machinerie à l'honneur à La Pocatière

L'agriculture est à l'honneur en fin de semaine à La Pocatière. Au tout premier Salon agro-machinerie, qui se tient au Centre Bombardier, on parle notamment de nouvelles technologies et des défis liés à la rareté des travailleurs.

Au total, une cinquantaine d'exposants sont présents et environ six millions de dollars d'équipements de toutes sortes sont accessibles aux visiteurs pour ce premier événement qui se tient jusqu'à dimanche.

Pour répondre aux besoins des producteurs agricoles, les fournisseurs doivent maintenant présenter des produits au goût du jour.

La technologie est omniprésente. On a des équipements de plus en plus perfectionnés, à la fine pointe. Mais on a surtout des commerçants qui connaissent la machinerie sur le bout des doigts , indique la copromotrice du Salon agro-machinerie, Véronique Michaud.

Ces équipements, dont la valeur de certains dépasse le demi-million de dollars, sont de plus en plus automatisés : tout pour faciliter la vie des producteurs, du robot-traite aux tracteurs qui sont énormément automatisés , illustre Mme Michaud. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, on a besoin d'équipements encore plus performants.

L'une des promotrices du Salon agro-machinerie, Véronique Michaud Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Répondre aux besoins des travailleurs agricoles devient ainsi, à l'occasion, un casse-tête. Pour assurer aux producteurs un chiffre d'affaires respectable, les fournisseurs doivent faire preuve d'originalité pour trouver le bon produit pour la bonne personne.

On calcule mieux notre rentabilité. Après, on doit pallier chaque besoin d'exploitation. Il y a des exploitations qui ne sont pas adeptes de nouvelles technologies et qui veulent des choses extrêmement simples , indique Jérémy Robert, spécialiste des produits chez Alcide Ouellet & fils, à Cacouna.

Par ailleurs, les fournisseurs sont bien placés pour comprendre les défis liés à la rareté de main-d'œuvre que vivent les producteurs : ils peinent eux aussi à embaucher le personnel nécessaire.

C'est sûr que ça nous limite un peu... Par contre, on est une entreprise de cinquième génération et à chacune, il y a eu des défis à relever. Et nous, ce sera un défi de main-d'œuvre , affirme Martin Normand, le directeur du volet administration, ventes et marketing pour Compagnie Normand, basée à Saint-Pascal.

Le premier Salon agro-machinerie a aussi pour objectif d'attirer des jeunes pour les intéresser au métier. Plusieurs exposants y sont aussi, jusqu'à dimanche, pour réveiller les papilles gustatives du public.

Considérant le succès déjà bien tangible de l'événement, les organisateurs évaluent la possibilité de tenir un deuxième Salon, l'an prochain.

D'après le reportage de Jérôme Lévesque-Boucher