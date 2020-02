Des milliers d’Albertains manifestent contre les compressions dans le secteur public

Au total, le gouvernement prévoit d'éliminer 8 % des postes de la fonction publique, soit environ 16 000 emplois, dont ceux d'enseignants et d'infirmiers. Environ 700 postes ont déjà été supprimés depuis l’automne.

Une centaine de manifestants se sont d’abord rassemblés devant l’école secondaire Western Canada, à Calgary, pour dénoncer l’impact de ce budget sur les jeunes Albertains. Le budget du ministère de l’Éducation reste fixe, malgré la croissance rapide du nombre d’élèves.

Caitlin Gallichan-Low, une enseignante d’art dramatique à l’école devant laquelle se déroulait la manifestation, tenait à être présente avec son fils et sa fille pour défendre leur système d’éducation.

Il y a un vrai sentiment de peur et d’instabilité. Nous craignons de ne pas avoir les ressources dont nous avons besoin pour enseigner à nos enfants, particulièrement aux plus vulnérables , explique-t-elle.

Ses propres enfants ont eu besoin de soutien psychologique à l’école l’an dernier, mais n’en ont pas reçu suffisamment.

L’école de ma fille n'était capable de financer qu'une seule évaluation psychoéducative l’an dernier, alors que quatre étaient nécessaires. Ça me brise le coeur de voir que des enfants qui ont des besoins n’obtiennent pas ce qu'il faut pour y répondre , déplore Caitlin Gallichan-Low.

Elle s’attend à voir le nombre d’élèves par classe augmenter, alors que certains de ses collègues enseignent déjà à plus de 40 élèves à la fois.

Les manifestants se sont ensuite dirigés devant le centre médical Sheldon M. Chumir, où la foule a grossi à environ 500 manifestants, selon la police de Calgary.

Là, ils ont, cette fois, dénoncé l’impact sur le budget de la santé. Celui-ci augmente légèrement, mais des services seront privatisés et Services de santé Alberta sera amputé d’une partie de son financement.

Le médecin de famille Rakesh Patel croit que les compressions au modèle de financement des médecins auront des répercussions sur la qualité des soins aux patients. Les médecins devront voir plus de patients pour financer leur clinique, selon lui.

Les patients vont souffrir, parce qu’ils devront sortir de la clinique le plus vite possible. Ce sont nos aînés et les personnes les plus vulnérables qui vont en payer le prix, parfois de leur vie.

Dr Rakesh Patel, médecin de famille à Calgary