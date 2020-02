M. Mercier est mort le 13 février à l’âge de 83 ans. Ralph Mercier a été maire de Charlesbourg de 1984 à 2001, puis conseiller municipal de ce secteur jusqu’en 2009.

Son frère d’armes dans le combat contre les fusions à Québec, l’ancien maire de Sillery se souvient d’un collègue et d’un ami.

Quand tu as côtoyé quelqu’un comme ça durant de nombreuses années, ça fait quelque chose, souligne Paul Shoiry. C’est un bon monsieur, un homme dévoué, on s’entendait toujours bien et un lien d’amitié s’est créé.

Paul Shoiry (à droite) discute avec Jean-Yves Duclos, député fédéral, et Jonatan Julien à l'arrière donne une entrevue. Photo : Radio-Canada

D’autres politiciens comme le ministre et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, étaient présents.

Ce dernier indique que dans sa circonscription, il n’y a pas un jour qui passe sans que quelqu’un se remémore Ralph Mercier.

Ils parlent de son grand dévouement pour Charlesbourg et les citoyens l'appelaient toujours monsieur le maire, monsieur le maire de Charlesbourg, confie-t-il.

Jonatan Julien estime que plusieurs se souviendront longtemps des réalisations de ce politicien aimé.

L'église Saint-Charles-Borromée dans Charlesbourg Photo : Radio-Canada

Les funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Charles-Borromée dans le Vieux-Charlesbourg, un quartier historique que M. Mercier a toujours voulu préserver.

Avec les informations de Sébastien Tanguay