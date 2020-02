La SQ tient une opération de sensibilisation dans les sentiers de l'Abitibi-Témiscamingue

La Sûreté du Québec a organisé samedi une opération visibilité sur les sentiers de motoneiges à Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. L'objectif était de faire de la sensibilisation et de la répression auprès des motoneigistes.

Alors que la majorité des interceptions se terminent avec de brèves vérifications ou bien encore des avertissements, d'autres motoneigistes repartent de leur rencontre avec les policiers avec une contravention en main.

Lors de cette opération, entre 300 et 400 motoneigistes ont été interceptés par les agents de la Sûreté du Québec.

L'un des objectifs est de sensibiliser les usagers aux principales causes de collisions en sentiers, soit la vitesse, la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ou l'alcool.

On leur rappelle aussi certaines mesures de sécurité, de ne pas dépasser la limite de vitesse de 70 kilomètres à l'heure et de conserver leur droite en tout temps.

Le sergent spécialiste en récréotouristique, Jean-François Villemure, affirme que si la majorité des motoneigistes sont en règle, certains oublient parfois d'appliquer des consignes de sécurité les plus élémentaires.

Expliquez-moi pourquoi vous ne l'attachez pas? Pourquoi ne l'attachez-vous pas votre casque? demande-t-il à un motoneigiste lors d'un contrôle.

Je ne fais pas ça pour moi, Monsieur, je fais ça pour vous, car s'il arrive quelque chose, un casque détaché est inutile , ajoute-t-il.

Opération policière dans un sentier de motoneige. Photo : Radio-Canada / Piel Coté

Certains motoneigistes s'en tirent avec un avertissement, mais dans certains cas, il n'y a pas de passe-droit, rappelle Jean-François Villemure.

On travaille beaucoup sur la conformité des motoneiges, on rappelle aux gens qu'ils doivent avoir un miroir du côté gauche et on leur demande entre autres aussi qu'ils aient une plaque solidement fixée sur leur motoneige , soutient-il.

La loi oblige aussi les motoneigistes à avoir en leur possession un document pouvant attester de leur âge. Stéphane Trottier n'en avait pas sur lui.

Normalement, les papiers des machines, nous les avons, mais le permis, ça le prend dans le camion et ça le prend dans tous les véhicules et ce matin, je l'ai oublié , explique celui qui juge néanmoins que ce type d'opération est importante pour la sécurité des usagers.

Le superviseur régional en sécurité de la Fédération des clubs motoneiges du Québec, Jean Guertin, estime que ces journées de rencontre entre la Sûreté du Québec et les motoneigistes sont encore essentielles.